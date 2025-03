Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Florian Thauvin réalise une belle saison avec l'Udinese. L'international français pourrait s'en servir pour retrouver un club de Ligue 1 dans quelques mois.

La carrière de Florian Thauvin n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Après une expérience ratée au Mexique, le champion du monde a décidé de se relancer en Italie du côté de l'Udinese. L'ancien de l'OM réalise une belle saison et veut continuer de prendre du plaisir au plus haut niveau. L'été prochain, le moment sera venu pour lui de prendre une décision forte concernant son avenir. En effet, il arrivera en fin de contrat avec les Bianconeri. Il peut décider d'activer une option pour prolonger jusqu'en 2026. Mais tout laisse à penser que Flotov étudiera aussi les offres qui lui sont faites, surtout si elles proviennent de Ligue 1.

Thauvin, le Stade Rennais prêt à passer à l'action ?

Selon les informations de Jeunes Footeux, la récente association entre Thauvin et l'influent agent Meïssa N'Diaye pourrait changer pas mal de choses pour le joueur et même le faire revenir en France... du côté du Stade Rennais. Les relations entre le président Arnaud Pouille et Meïssa NDiaye sont en effet très fluides et il ne serait donc pas étonnant que le club breton tente le coup. La formation entrainée par Habib Beye pourra proposer du temps de jeu et un beau projet à Florian Thauvin. L'ancien Marseillais connait très bien le championnat de France et son expérience du haut niveau pourrait s'avérer précieuse pour les ambitions du Stade Rennais. En attendant d'en savoir plus concernant son avenir, le capitaine de l'Udinese a encore une saison à finir. Il en est pour le moment à 8 buts et 5 passes décisives toutes compétitions avec les hommes de Kosta Runjaic.