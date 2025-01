Rennes panique, cet attaquant international arrive ‍!

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Après avoir réussi à se séparer de certains de ses indésirables, la direction du Stade Rennais veut passer à l'action en recrutant le Japonais Kyogo Furuhashi. Mais un détail important bloque pour l'instant l’opération.

Le Stade Rennais vit une saison plus que délicate. Après plusieurs semaines mitigées qui ont couté sa place sur le banc à Julien Stéphan, les Rouge et Noir ne font pas mieux depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Recruté pour être un contre-pied volcanique aux habitudes rennaises, l’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille ne connait pas en Bretagne la même fortune que dans la cité phocéenne. Actuellement placés à la 14ᵉ place, avec le même nombre de points que le barragiste stéphanois, les hommes de Sampaoli savent qu’ils doivent faire mieux. Et quoi de mieux que de nouvelles recrues pour relancer la machine ? La direction sportive rennaise est parvenue à se séparer de certains de ses indésirables, mais peine toutefois à conclure des arrivées, à l’instar de celle de Kyogo Furuhashi.

Rennes veut accélérer, mais patine

Selon les informations de Ouest-France, le Stade Rennais a fait de Kyogo Furuhashi sa priorité pour ce mercato de janvier. L’attaquant japonais risque toutefois de prendre du temps avant de venir en Bretagne. La faute au calendrier du Celtic Glasgow, club pour lequel il évolue depuis 2021. En effet, le quotidien régional rappelle que le club écossais s’apprête à jouer deux matchs décisifs dans la course aux barrages de la phase de championnat de la Ligue des champions. Un état de fait qui pousse les dirigeants du Celtic à prendre des précautions avant de laisser filer leur attaquant phare. Auteur de 12 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, il est un élément moteur de la formation de Brendan Rodgers.

Après le départ d’Albert Grønbæk, qui a signé mardi avec Southampton et celui annoncé de Baptiste Santamaria, qui va s'engager avec Nice, la direction rennaise ne veut pas seulement recruter un attaquant cet hiver. Un défenseur central et un milieu de terrain, au moins, sont attendus en terres bretonnes.