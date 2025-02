Rennes mal classé, Mandanda s’est infligé une punition

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Rétrogradé après l’arrivée de Brice Samba cet hiver, Steve Mandanda ne se plaint pas. Le deuxième gardien du Stade Rennais assume ses mauvaises performances et son choix étonnant pendant le mercato.

Suspendu pour le match de Ligue 1 face à Reims, Brice Samba ne gardera pas la cage du Stade Rennais vendredi. C’est donc son remplaçant Steve Mandanda qui retrouvera temporairement sa place de titulaire perdue il y a quelques semaines. Le club breton, mécontent de ses performances, a préféré miser sur l’ancien gardien du Racing Club de Lens. Un coup dur pour le portier rétrogradé. « Dire que je n'ai pas été touché, ce serait mentir, a reconnu le champion du monde 2018 interrogé par RMC. Bien sûr qu'on reste humain, ce n'est pas simple. »

🔎 Poussé sur le banc après l'arrivée de Brice Samba, Steve Mandanda a choisi de se confier en exclusivité à RMC Sport. Dans cet entretien, il évoque notamment son nouveau rôle de doublure, l'arrivée d'Habib Beye et la perspective de sa fin de carrière.https://t.co/9BTkirkLe2 — RMC Sport (@RMCsport) February 20, 2025

Il n’est pourtant pas question de se plaindre pour Steve Mandanda, conscient que ses erreurs ont provoqué cette situation. « Si j'avais été performant, il n'y aurait pas eu de débat, il n'y aurait pas eu besoin de réfléchir sur le poste de gardien de but, a réagi le gardien de 39 ans. A partir du moment où j'ai une première partie de saison qui est plus que moyenne, où je coûte pas mal de buts et de points à l'équipe, c'est logique que cette réflexion existe au sein du club. » Sans broncher, celui qui portait le brassard de capitaine chez les Rouge et Noir aurait pu claquer la porte. Mais sa volonté d’assumer ses mauvaises prestations a pris le dessus.

Le choix étonnant de Mandanda

« Je me suis posé énormément de questions, j'ai eu aussi l'opportunité de continuer à jouer. Mais je pars du principe que quand on est présent, qu'on a mis l'équipe dans cette difficulté, on doit se battre tous ensemble et jusqu'au bout pour sortir justement l'équipe de cette situation. Et puis, même si ça ne fait pas longtemps que je suis ici, j'ai un profond attachement avec le Stade Rennais. C'est un club où je me sens bien, un club qui m'a accueilli dans un moment délicat de ma carrière, qui m'a permis de pouvoir participer à la Coupe du monde 2022. J'y ai vécu des moments forts aussi. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour le club et je ne me sentais pas forcément de partir comme ça et à ce moment-là de la saison », a expliqué Steve Mandanda alors que son contrat expire en juin.