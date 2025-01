Rennes ‍: Un problème avec la signature de Kyogo Furuhashi ‍?

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais mise énormément sur la signature de Kyogo Furuhashi pour se relancer offensivement. Mais encore faut-il que l'attaquant japonais soit introduit officiellement.

Jorge Sampaoli a besoin d’un peu de sang neuf en urgence et attend Kyogo Furuhashi comme le Messie à Rennes. L’attaquant japonais a fait l’objet d’un accord total pour son transfert en provenance du Celtic Glasgow pour la somme de 12 millions d’euros. Joueur très apprécié en Ecosse, le Nippon a néanmoins pris la direction de Rennes en cette fin de semaine. Accueilli par quelques supporters bretons, il a déjà passé sa visite médicale et visité les installations du club « Rouge et Noir ». Et pourtant, toujours rien d’officiel d’un côté comme de l’autre. Rennes est soupçonné d’attendre que Jota fasse le chemin inverse pour pouvoir valider ces deux transactions, même si elles n’ont officiellement aucun lien.

Malgré les buts de Mahamadou Nagida et Amine Gouiri, les Rennais s’inclinent à Louis-II.



≡ #ASMSRFC 3-2 pic.twitter.com/GZAdmco7JD — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 25, 2025

Néanmoins, chez les supporters rennais, on commence à se poser des questions alors qu’il n’y a pas de temps à perdre, et que cela fait deux joueurs que Furuhashi est à Rennes sans en être officiellement un joueur. Sur les réseaux sociaux, les supporters du Roazhon Park commencent à s’interroger. « J’espère que tout s’est bien passé à la visite médicale », « ça commence à faire long », « il a lu le classement et est reparti », ont essayé de comprendre les fans rennais. Seul élément rassurant, le Japonais semble avoir rencontré et sympathisé avec ses nouveaux coéquipiers, comme il le laisse entendre sur les réseaux sociaux, signe que tout semble bien se passer pour son arrivée à Rennes à ses yeux.