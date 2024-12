Rennes ‍: Sampaoli a trouvé son nouveau Payet

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Ludovic Blas a réalisé un match plein lors de la victoire de Rennes contre l’ASSE ce week-end. Le milieu offensif breton a tout pour être le maître à jouer du dispositif de Jorge Sampaoli selon Walid Acherchour.

Très irrégulier depuis son arrivée au Stade Rennais en provenance du FC Nantes pour 15 millions d’euros il y a un an et demi, Ludovic Blas est à la recherche d’une certaine forme de continuité. Jorge Sampaoli est peut-être l’entraîneur idéal pour l’aider dans cette quête et ce n’est pas Walid Acherchour qui va dire le contraire. Sous le charme du meneur de jeu aux 4 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, le consultant de l’After Foot sur RMC a établi un parallèle intéressant entre Ludovic Blas et Dimitri Payet, un joueur que Jorge Sampaoli a réussi à faire briller lors de la saison 2021-2022 à l’Olympique de Marseille. Pour celui qui commente la Ligue 1 sur DAZN, l’ancien Nantais peut être le joueur clé de Jorge Sampaoli, comme Payet à l’époque sous les couleurs phocéennes.

Walid Acherchour fonde en tout cas beaucoup d’espoirs sur cette collaboration entre Blas et Sampaoli pour voir le talentueux gaucher de 26 ans définitivement exploser. « Ludovic Blas est en très grande forme. Dans le marasme rennais, c’est l’individualité qui sort du lot. Il a 4 buts et 4 passes décisives, à chaque fois que Rennes est dans le coup, c’est grâce à lui. On se rappelle du match contre l’OL en début de saison, du but de l’égalisation contre Monaco, son but contre Montpellier et ce match face à l’ASSE où il a été resplendissant. C’est vraiment le joueur supérieur, l’équilibre du jeu rennais est dans sa poche. En 2021-2022, Dimitri Payet avait fait une saison extraordinaire avec Sampaoli à l’OM, il portait l’animation offensive de Sampaoli sur ses épaules » a analysé Walid Acherchour avant de pousser la comparaison.

Walid Acherchour attend beaucoup de Ludovic Blas

« Et je me disais qu’il y avait un parallèle à faire avec Ludovic Blas qui peut profiter de l’arrivée de Sampaoli. Il a beaucoup de qualités, mais parfois il me frustre. Avec le système de jeu mis en place par Sampaoli, cet entraîneur peut lui faire beaucoup de bien. Il aime ce genre de créateur, il peut leur donner beaucoup d’affection et Blas en a besoin » a commenté le chroniqueur de l'After Foot, qui attend beaucoup de Ludovic Blas, lequel a tout entre les pieds pour devenir le maître à jouer du Stade Rennais sous l’ère Jorge Sampaoli. Au natif de Colombes de montrer qu’au-delà du talent, il peut désormais avoir le sérieux et la régularité pour mériter cette comparaison flatteuse avec Dimitri Payet.