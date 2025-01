Ça chauffe à Rennes, Sampaoli vire quatre joueurs

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Dans le besoin de réduire son effectif pour n’avoir que des joueurs sur qui Jorge Sampaoli peut compter, Frédéric Massara, le directeur sportif du Stade Rennais, a pris la décision de créer un loft d’indésirables en accord avec l'entraineur argentin.

Le Stade Rennais traverse une saison difficile. En championnat, la formation bretonne occupe une triste 14ᵉ place, à seulement deux points du barragiste. Désireuse de marquer le coup en se séparant de Julien Stéphan pour prendre Jorge Sampaoli, la direction pensait probablement que les choses iraient logiquement mieux. Le résultat est sans appel : 5 défaites lors des 8 derniers matchs, dont une élimination en Coupe de France face à l’ESTAC. Pire, le contenu n’est à peine que prometteur. Les décideurs rennais profitent donc du mercato hivernal pour faire des réajustements. Dans l’optique de réduire la taille du groupe d’entrainement, Frédéric Massara a mis en place un loft d’indésirables. Le directeur sportif invite – pour l'instant – quatre joueurs à très rapidement quitter le club, leur signifiant que l'ancien coach de l'OM ne comptait désormais plus sur eux.

Un loft à Rennes, quatre joueurs poussés dehors

Rennes tente le gros coup Odsonne Edouard https://t.co/w1jwbDigaZ — Foot01.com (@Foot01_com) January 16, 2025

Selon les informations du Parisien, le Stade Rennais a mis en place un loft dans lequel des indésirables s’entraineront isolés du groupe professionnel. Ces sessions d’entrainement auront désormais lieu à des horaires décalés. Le but ? Montrer à ces joueurs que le club ne compte absolument plus sur eux et les pousser à la réflexion d’un départ. Pour l’heure, au moins quatre indésirables ont été désignés pour intégrer ce loft. Parmi eux, Baptiste Santamaria et Gauthier Gallon, mais aussi Albert Gronbaek et Glen Kamara, deux joueurs arrivés il y a seulement six mois.

Si le milieu de terrain danois n’a manqué qu’un seul match cette saison, ces prestations n’ont pas convaincu le Stade Rennais de poursuivre l’aventure. Des portes de sortie sont activement cherchées pour tous ces joueurs. Un terrible aveu d'échec pour le club breton.