Rennes passe un cap avec ce projet à 40 millions d'euros

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Depuis un mois, le Stade Rennais a déménagé dans un nouveau bâtiment flambant neuf à la Piverdière. Un centre d’entraînement haut de gamme qui fait basculer le club breton dans une nouvelle dimension.

En attendant la construction d’un nouveau stade ou plus probablement la rénovation du Roazhon Park dans les années à venir, le Stade Rennais a déménagé il y a quelques semaines dans un nouveau centre d’entraînement. Les travaux vont se poursuivre encore un an, mais les joueurs d’Habib Beye bénéficient d’ores et déjà d’un nouveau centre d’entraînement haut de gamme avec un bâtiment sur deux étages sur 2.500 mètres carrés. Une révolution pour les joueurs et pour le staff du club breton, sur lequel s’est attardé Olivier Sorin. Interrogé par « Ici Amorique », l’entraîneur adjoint des gardiens du Stade Rennais a confirmé que le Stade Rennais avait définitivement passer un cap grâce à cet investissement estimé à 40 millions d’euros de la part du propriétaire François Pinault.

😍 Le Stade Rennais a pris ses quartiers dans son nouveau centre d'entrainement, La Piverdière 2 ! D'ici 2026, le club breton finalisera son projet avec le bâtiment administratif, l’Académie et l’internat du centre de formation !



📸 #SRFC | #SportsBiz pic.twitter.com/1mdKn3akoh — sᴘᴏʀᴛɪᴍɪᴢᴇ (@Sportimize) March 19, 2025

« C'est un bâtiment qui va permettre au club de continuer d'évoluer. Quand je dis ça, il ne faut pas penser que l'ancienne Piverdière était obsolète, elle ne l'était pas. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une énorme évolution : l'ancienne Piv' était déjà fonctionnelle, mais ça manquait de place, ça manquait un peu d'équipements qui peuvent permettre à l'équipe première de continuer à se développer » estime celui qui a joué à Rennes de 2014 à 2016 et qui est donc très bien placé pour se rendre compte de l’évolution du centre d’entraînement de Rennes. Et de conclure.

« Permettre au club de continuer de grandir »

« On a plus d'espace, mais je pense que c'est n'est pas pour nous que ça a le plus changé, c'est pour les joueurs. Ça va permettre au club de continuer de grandir. Au final, ce n'est qu'un léger déménagement puisqu'on est toujours à la Piverdière, mais ça donne un élan. C'est comme si vous aviez la chance d'agrandir la superficie de votre maison » se réjouit Olivier Sorin, comblé par ce nouvel outil de travail à la disposition des entraîneurs du Stade Rennais. Avec de tels investissements, François Pinault s’attend toutefois à viser bien plus haut que la 12e place et Habib Beye en a bien conscience, lui qui sait que son équipe devra relever la tête ce dimanche à Angers après deux défaites consécutives en Ligue 1.