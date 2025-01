Rennes ‍: 8 millions d'euros pour une pépite du football français

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Le Stade Rennais rêve de frapper un gros coup chez les espoirs du football français en signant Lucas Gourna-Douath, qui se met en évidence du côté du RB Salzbourg.

Le Stade Rennais traverse une période délicate. Malgré le licenciement de Julien Stéphan, le choc psychologique n’a pas eu lieu. Et pour le moment, les décisions qui ont été prises dans la foulée non plus. Arrivé pour sauver les meubles, Jorge Sampaoli n’y arrive pas, tandis que le mercato hivernal est l’occasion d’assumer les échecs du marché des transferts précédent. Malgré les arrivées de Brice Samba et Seko Fofana, Rennes patine et a déjà enchainé 5 défaites en 5 matchs depuis le début de l’année civile 2025. D’autres recrues récentes, comme Kyogo Furuhashi, vont tenter de redresser la barre. Toujours dans l’optique de renforcer son effectif, la direction sportive du Stade Rennais cible le jeune Lucas Gourna-Douath.

Rennes continue son mercato

Pinault met le paquet à Rennes, un international français dans le viseur https://t.co/TUtjnLsKPb — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

Les ambitions du Stade Rennais ne s’arrêtent donc pas après le recrutement de l’attaquant japonais Furuhashi. Très proches de la zone rouge, synonyme de relégation, les hommes de Jorge Sampaoli pourraient bénéficier d’un nouveau coéquipier. Comme l’indique Santi Aouna pour Foot Mercato, Rennes suit de près le jeune Lucas Gourna-Douath. Formé à l’AS Saint-Etienne et joueur du RB Salzbourg depuis 2022, le milieu de terrain international espoir français attise la convoitise du club breton qui entend bien pallier le départ de Baptise Santamaria.

Habitué à jouer devant la défense, Lucas Gourna-Douath est doté d’une très bonne technique une fois le ballon devant ses pieds, et sa puissance convient bien à la Ligue 1. Cette saison, il a disputé 23 matchs pour un total de 1048 minutes de jeu, soit une moyenne de 45 minutes par rencontre. Un total qui peut lui donner envie de glaner plus de temps de jeu ailleurs. D'autant qu'il n'a plus aucune chance de se qualifier pour la suite de la Ligue des champions, Salzbourg étant mathématiquement éliminé. Pour rappel, sa valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros par Transfermarkt. Un total abordable pour la famille Pinault.