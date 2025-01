Rennes et Sampaoli refusent d'être les pigeons de l'OM

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central lors du mercato hivernal, Rennes discute avec l’OM pour Lilian Brassier. Mais cette piste pourrait être mise de côté par le club breton car Jorge Sampaoli n’est pas convaincu.

L’aventure de Lilian Brassier à l’Olympique de Marseille semble déjà terminée, six mois seulement après son arrivée en provenance de Brest. Auteur d’une solide saison au SB29 l’an passé, le défenseur français de 25 ans a débuté la saison comme un titulaire dans l’esprit de Roberto De Zerbi, qui a vite changé d’avis. Lilian Brassier ne fait plus partie des plans de l’entraîneur italien, qui a validé avec sa direction l’option d’un départ au mois de janvier le concernant. Sa situation attise la convoitise de plusieurs clubs en Europe mais également en Ligue 1.

Lilian Brassier a complètement laissé passer sa chance à l'OM ! 😱❌️ pic.twitter.com/7nyH4KavNu — Massilia Zone (@MassiliaZone) January 13, 2025

Le Stade Rennais est dans la liste des équipes intéressées, mais les discussions pourraient rapidement prendre fin entre le club breton et l’OM en ce qui concerne Lilian Brassier. En effet, l’insider Mohamed Toubache-Ter révèle sur son compte X que malgré des discussions amorcées entre les deux clubs, ce potentiel transfert va se heurter au choix de Jorge Sampaoli, pas fan du joueur. « Et pour moi, cela n’engage que moi… il n’y aura pas d’offre. Brassier n’aurait pas les faveurs de Sampaoli… ce n’est pas le type de défenseur central recherché » a expliqué l’insider, qui confirme que des discussions étaient en cours entre Rennes et l’OM car cette piste avec été amorcée par le directeur sportif Frederic Massara.

Rennes va faire demi-tour pour Brassier

Mais le deal n’ira sans doute pas plus loin afin de coller aux souhaits de Jorge Sampaoli, qui veut que son club se renforce en défense centrale mais qui n’est à priori pas fan du profil de Lilian Brassier. Pour rappel, Nice a également été cité comme un prétendant du défenseur français au même titre que des clubs allemands et espagnols. De son côté, l'OM espère finaliser le départ de son défenseur central d'ici la fin du mercato avec l'espoir de récupérer entre 10 et 12 millions d'euros, soit la somme que Marseille doit débourser à Brest en fin de saison à l'issue du prêt avec option d'achat automatique négocié l'été dernier.