Le Stade Rennais officialise le départ de Julien Stéphan

Dans : Rennes.

Par Adrien Guyot

Comme annoncé par Ouest-France et Foot Mercato, Julien Stéphan n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Le club breton a confirmé l’information via un communiqué publié sur son site internet ce jeudi : «Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Julien Stéphan et de ses adjoints Messieurs Denis Zanko et Bouziane Benaraïbi. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret (entraîneur du groupe Pro2), assisté de Denis Arnaud (Directeur de l'Académie) et Pierre-Alexandre Lelièvre (entraîneur adjoint du groupe Pro2)», peut-on lire. La claque subie à Auxerre (4-0) le week-end dernier aura donc été la défaite de trop pour l’entraîneur de 44 ans, qui voit son deuxième mandat sur le banc de Rennes prendre fin prématurément.