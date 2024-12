Rennes ‍: La famille Pinault valide un mercato d'enfer

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais est passé à côté de sa première partie de saison en Ligue 1. Afin de changer les choses et se donner une chance de remonter au classement, les Bretons veulent investir cet hiver sur le marché des transferts.

A Rennes, il reste une rencontre avant de mettre fin à l'année 2024. Ce sera face aux Girondins de Bordeaux ce dimanche pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Ensuite, la direction bretonne pourra enfin lancer les grandes manoeuvres pour renforcer la formation de Jorge Sampaoli. La première partie de saison reste très décevante et le dernier mercato estival a été un échec. Tout le monde semble conscient au Stade Rennais de l'urgence de la situation. La famille Pinault en fait partie, elle qui mettra les moyens cet hiver.

Le Stade Rennais veut frapper fort cet hiver lors du marché des transferts

Selon les informations de Ouest France, les fans et observateurs du Stade Rennais doivent en effet s'attendre à de grands mouvements au club cet hiver. « Pour se donner une chance d’attirer ces réelles plus-values, cela passera forcément par des efforts financiers, ce que le SRFC serait prêt à consentir, avec l’aval de l’actionnaire. Et quelques gros dossiers figureraient sur la liste de Noël », indique notamment le média français. 12e de Ligue 1 après 15 journées disputées, le Stade Rennais est déjà largué concernant la course à l'Europe. Il faudra donc mettre les bouchées doubles pour remonter. La récente arrivée de Jorge Sampaoli pourra aussi permettre d'attirer des visages connus et fiables pour le plus haut niveau. Mais il s'agira avant tout de créer un collectif assez solide pour être à la hauteur des ambitions bretonnes. Rennes commencera fort son année 2025 en Ligue 1 avec des rencontres face à Nice, Marseille, Brest et Monaco.