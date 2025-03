L'Europe s'arrache Kalimuendo, Rennes se frotte les mains

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais ne connait pas du tout la saison souhaitée et devrait démarrer un nouveau cycle lors de l'intersaison. Arnaud Kalimuendo est notamment sur le départ, lui qui ne manque pas d'équipes intéressées par ses services.

Le Stade Rennais avait de belles ambitions en début de saison. Mais la mayonnaise n'a pas pris, malgré de gros investissements réalisés sur le marché des transferts. Le club breton, qui a récemment fait appel à Habib Beye, devrait démarrer un nouveau cycle dès l'été prochain. Pas mal de joueurs devraient quitter le navire pour permettre à d'autres éléments d'apporter leur pierre à l'édifice. Parmi les joueurs qui ont une très belle valeur marchande : Arnaud Kalimuendo. Le joueur formé au PSG est en plus sur une très belle dynamique, lui qui vient d'inscrire deux buts et délivrer une passe décisive avec l'équipe de France U23.

Kalimuendo sur le départ, des clubs se bousculent

Selon les informations de Fabrizio Romano, plusieurs clubs ont en effet déjà commencé à approcher l'attaquant avant le prochain mercato estival. En fin de contrat en juin 2027, l'attaquant rennais est estimé à quelque 20 millions d'euros. Une belle rentrée d'argent attend donc les Bretons. De son côté, Arnaud Kalimuendo pourrait découvrir un nouveau championnat afin de continuer son développement au plus haut niveau. Lors du dernier marché des transferts hivernal, des équipes de Bundesliga se sont intéressées à son profil. En Allemagne, l'ancien du PSG pourrait se transformer en machine à buts. Francfort pourrait notamment en faire le remplaçant d'Hugo Ekitike, annoncé en Premier League. Avant d'en savoir plus concernant son avenir, Arnaud Kalimuendo a une saison à finir avec le Stade Rennais. L'occasion de se montrer un peu plus mais aussi de faire remonter au classement la formation d'Habib Beye, 12e de Ligue 1 après 26 journées disputées.