Rennes ‍: Steve Mandanda dehors, Sampaoli regarde en Angleterre

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Première victime de Jorge Sampaoli, Steve Mandanda pourrait prendre la direction de la sortie. Pour le remplacer, le Stade Rennais pense à Ilan Meslier de Leeds.

La première moitié de saison 2024-2025 de Steve Mandanda est plus que délicate. Depuis le coup d'envoi de l'exercice, il est le gardien de but qui comptabilise le plus faible pourcentage d'arrêts en Ligue 1 (60%). Si son âge avancé lui permet de se coller l'étiquette de principal leader de l'effectif du Stade Rennais, l'ancien portier de l'Olympique de Marseille ne fait pas suivre ses performances avec son statut. Avec l'arrivée récente de Jorge Sampaoli, on pouvait se douter que l'avenir de Mandanda allait prendre une mauvaise tournure. Ses dernières prestations ne l'aident finalement pas : le club breton souhaiterait entamer un nouveau cycle au poste de gardien de but numéro 1. Reste à savoir si cela se fera dès cet hiver ou à partir de l'été prochain. Ilan Meslier, qui évolue à Leeds en deuxième division anglaise, aurait d'ailleurs les faveurs du Stade Rennais.

Ilan Meslier in, Steve Mandanda out

🚨🆕 #LeedsUnited 🔄 #Rennes

Rennes are targeting Illan Meslier to replace Steve Mandanda.



▪️If Leeds fail to qualify for the Premier League, Meslier's transfer could become more likely. pic.twitter.com/IixCEecPew — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 10, 2024

Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, le Stade Rennais serait particulièrement intéressé à l'idée de recruter Ilan Meslier. Le club breton le ciblerait pour remplacer Steve Mandanda. L'ancien portier de l'équipe de France Espoirs (2021-2023) est un titulaire indiscutable à Leeds. A 24 ans, il est donc logique qu'il génère de l'intérêt chez les clubs français. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Meslier pourrait prendre la décision de quitter Leeds après 6 ans en Angleterre si les Peacocks ne parviennent pas à remonter en Premier League.

C'est là que le Stade Rennais pourrait en profiter. Pour l'heure, Ilan Meslier est évalué à 18 millions d'euros selon Transfermarkt. Un montant dans les cordes des Rouge et Noir. A la fin de la saison, il ne lui restera plus qu'une seule année sur son contrat. Le club de Leeds n'aura donc plus que deux options : soit il parvient à le prolonger, soit il le vend au mercato estival prochain pour éviter de le perdre gratuitement en 2026. Cette saison, le natif de Lorient n'a encaissé que 13 buts en 19 matchs de Championship et a réalisé 11 clean sheets. De quoi engendrer une concurrence rude sur le dossier.