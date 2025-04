Rennes au coeur d'un énorme scandale en Ecosse

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Arrivé comme un joueur d'impact en provenance du Celtic, Kyogo Furuhashi ne va certainement pas rester à Rennes. Son retour en Ecosse pourrait provoquer un petit séisme à. Glasgow.

Dans sa volonté de changer son effectif cet hiver, le Stade Rennais a fait de nombreux choix forts. Des valeurs sures de Ligue 1 ont été recrutées, comme Seko Fofana et Brice Samba, tous les deux passés par Lens même si l’Ivoirien a fait un intermède en Arabie saoudite. Parmi les coups tentés par le club breton, se trouve Kyogo Furuhashi, alors buteur vedette du Celtic Glasgow et pour lequel les « Rouges et Noir » ont lâché 10 millions d’euros. Les Bhoys n’ont pu que s’incliner, d’autant que le joueur japonais a souhaité partir pour essayer de gagner sa place en sélection nationale en vue de la Coupe du monde. Mais l’aventure de l’attaquant nippon est en train de tourner à la catastrophe. Habib Beye a fait savoir qu’il ne l’avait pas recruté et que son système tactique n’était pas spécialement fait pour lui. En plus de cela, Furuhahsi est blessé à l’épaule et doit se faire opérer en fin de saison, signe qu’il n’est pas à 100 % physiquement.

Un passage à l'ennemi qui peut rendre fou

Son avenir dans la cité bretonne est compromis, et le Celtic Glasgow a déjà été annoncé comme un candidat pour le récupérer l’été prochain. Mais son avenir pourrait plutôt être chez l’ennemi juré des Glasgow Rangers, dans un transfert qui mettrait le feu aux poudres en Ecosse entre deux clubs dont la rivalité est toujours exacerbée. Journaliste et suiveur de la Scottish Premier League, Scott McDermott a reconnu que ce serait une magnifique prise pour les ‘Gers’ d’aller chercher Furuhashi. « Ce serait un coup brillant. Il leur apporterait quelque chose qu’ils n’ont pas en terme de rythme et de qualité de passe. Je pense que ce serait une grande recrue, faut le faire signer », a confié celui qui collabore pour deux grands journaux écossais que sont le Daily Record et le Sunday Mail. Si les qualités du Japonais sont indéniables pour n’importe quelle équipe du championnat écossais, ce changement de cap risquerait toutefois de bouleverser les fans des deux côtés de la cité écossaise.