Rennes ‍: Frédéric Massara repris de volée

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais risque de payer longtemps son mercato estival raté. La confiance aveugle en Frederic Massara est pointée du doigt.

Les entraineurs ont valsé à Rennes avec les départs rien que cette saison de Julien Stéphan et de Jorge Sampaoli. C’est désormais Habib Beye qui a les commandes du club breton, qui cherche à se dépêtrer des abords de la zone rouge. Mais c’est plus haut dans l’équipe dirigeante que les regards se tournent et notamment vers Frédéric Massara. Ce dernier a eu carte banche pour le mercato estival et il a construit une véritable tour de Babel qui a explosé en vol dès les premiers mois de compétition. Le dirigeant italien a souvent été soupçonné de faire les frais de ces échecs, mais il est toujours en place. Et pourtant, si la saison du Stade Rennais est ratée, c’est bien parce qu’il n’a absolument rien compris aux exigences de la Ligue 1, explique Ouest-France dans un papier salé ce jeudi.

Massara s'est trompé sur la Ligue 1

« L’été dernier, Massara avait probablement mésestimé les exigences de la L1, en accumulant les « paris » sur des joueurs étrangers. Dans une structure « classique » d’effectif, avec des cadres établis pour les accueillir, et moins de quantité, cela aurait peut-être marché. Mais là, dans un club identitaire comme Rennes, avec les départs de Martin Terrier ou Benjamin Bourigeaud que le club pressentait dès juin, plus tous les autres… », écrit le journaliste spécialisé sur le Stade Rennais Guillaume Lainé, pour qui Massara a vu son président prendre les commandes cet hiver en trouvant notamment plusieurs accords avec l'OM pour Gouiri, Brassier et Koné. En attendant un redressement attendu en raison de ce mercato ambitieux, l’avenir de Frédéric Massara, arrivé le 10 juin 2024, pose toujours question en Bretagne.