« ‍C’est pas mon problème ‍», l’arbitre de Rennes-PSG fait scandale

Par Claude Dautel

Arbitre du match entre le Stade Rennais et le PSG, Mathieu Vernice a répondu fermement à Habib Beye après l'ouverture du score parisienne et cela fait du bruit.

Dans le climat actuel autour des arbitres, celui qui officiait lors de la rencontre entre Rennes et Paris, ce samedi au Roazhon Park, a remis de l'huile sur le feu et alimenté les tentants du grand complot. Alors que Bradley Barcola venait d'ouvrir le score pour le PSG, Habib Beye a clairement fait remarquer, à juste titre, que Paris avait rapidement joué un coup-franc, mais bien loin du lieu où la fauter avait été sifflée.

En effet, si la faute rennaise avait été commise dans le camp parisien, le coup-franc qui a suivi a été joué dans celui de Rennes. Dans les bribes du dialogue saisies par Beinsports, on entend clairement Mathieu Vernice dire à l'ancien consultant de Canal+ : « Ce n’est pas mon problème » alors que clairement il y a avait un problème. Et ce n'est pas tout.

En effet, quelques minutes plus tard, dans un geste un peu stupide, Bradley Barcola arrêtait volontairement le ballon de la main, mais échappait à un avertissement alors que Brice Samba, venu se plaindre de cette situation, prenait, lui, un avertissement. Un arbitrage assez étonnant et qui aurait pu avoir un impact puisque quelques minutes plus tard, le jeune attaquant du PSG prenait cette fois un avertissement suite à une simulation dans la surface rennais.