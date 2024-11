Rennes au sommet, Sampaoli va faire un miracle

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Face au LOSC, Jorge Sampaoli a fait ses premiers pas sur le banc du Stade Rennais. On ne peut pas dire que le spectacle fut au rendez-vous. Pas de quoi inquiéter les supporters rennais, que Mattéo Guendouzi a tenté de rassurer.

En s'offrant les services de Jorge Sampaoli, les dirigeants du Stade Rennais voulaient prendre leur propre club à contrepied. Historiquement, les Bretons n'ont jamais eu à la tête de leur effectif un entraineur aussi volcanique, dont la passion est autant exprimée sur le bord du rectangle vert. Alors que les supporters s'attendaient sûrement à un drastique changement de visage dès la première rencontre, ces derniers ont vite été refroidis par la copie rendue à Lille. Pour autant, il ne faut pas s'inquiéter selon Mattéo Guendouzi, qui a évolué avec l'entraineur argentin lors de son passage à l'OM. L'international français est certain qu'il est la personne idéale pour relancer Rennes.

Mattéo Guendouzi rassure pour Jorge Sampaoli

Mattéo Guendouzi :



"Ce que je garde de Sampaoli ? Une rencontre exceptionnelle, et ça m’a fait vraiment très mal qu’il s’en aille en fin de saison. Tu peux demander à tous les joueurs présents dans l’effectif cette saison-là, tout le monde a pris du plaisir."



Dans un entretien accordé à SoFoot, Mattéo Guendouzi a pris le temps de rassurer les supporters rennais. Le milieu de terrain, qui évolue aujourd'hui à la Lazio Rome, était dans l'effectif marseillais lors de l'unique saison de Jorge Sampaoli à sa tête. « Une rencontre exceptionnelle, et ça m’a fait vraiment très mal qu’il s’en aille en fin de saison. C’était très, très, très, très fort. Et le marqueur, on y revient, c’est que tu peux demander à tous les joueurs présents dans l’effectif cette saison-là, tout le monde a pris du plaisir. Sampaoli te donne envie de croire à sa philosophie, à sa vision du foot, et il avait aussi, je pense, les pièces parfaites pour y répondre. Je regardais déjà pas mal la Ligue 1, mais je vais encore plus suivre les matchs de Rennes maintenant, c’est une certitude. C’est top pour le championnat qu’il soit de retour, et je sais que ça peut faire quelque chose de grand si tous les joueurs acceptent de le suivre », a déclaré l'ancien phocéen à propos du coach argentin.

Jorge Sampaoli a de nouveaux rendez-vous

La première rencontre de sa carrière sur le banc du Stade Rennais n'aura donc pas été très bonne à Lille dimanche après-midi avec une défaite 1-0 dans un match particulièrement fermé. Toutefois, il est tombé sur un adversaire coriace pour son baptême du feu. Face à Saint-Etienne, Nantes puis Angers, l'entraineur argentin aura plus d'une occasion de relancer son équipe face à des effectifs en manque de confiance.