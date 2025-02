Rennes est « ‍nul ‍», Habib Beye n’y change rien

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Sur une série de deux victoires consécutives, Rennes espérait créer la surprise face à Lille dimanche. Mais l’équipe d’Habib Beye s’est heurtée à ses limites, notamment sur le plan offensif, pour faire tomber les Dogues.

Il y a indiscutablement du mieux à Rennes depuis la prise de fonctions d’Habib Beye en lieu et place de Jorge Sampaoli. Les Bretons ont retrouvé le goût de la victoire en s’imposant face à Strasbourg puis sur la pelouse de Saint-Etienne. Mais dimanche soir, la marche était trop haute contre Lille pour espérer un résultat positif, encore plus après l’expulsion du défenseur Christopher Wooh. Dans l’After Foot, Florent Gautreau a partagé son analyse sur les limites du Stade Rennais actuellement et selon le journaliste, le chantier est clairement en attaque pour Habib Beye. Après avoir trouvé un bon équilibre en défense et au milieu de terrain, l’ancien entraîneur du Red Star va maintenant devoir trouver une animation offensive digne de ce nom car face à Lille, les Bretons ont éprouvé toutes les peines du monde à se créer des occasions.

L'attaque de Rennes critiquée

L1 : Bentaleb avec le coeur, Lille s'impose à Rennes https://t.co/F6lgMZu0A1 — Foot01.com (@Foot01_com) February 16, 2025

« Même contre Strasbourg il y a deux semaines, Rennes aurait pu perdre. Il faut se mettre au clair, même si l’équipe est meilleure et même si Beye a fait une meilleure organisation. L’équipe est mieux organisée et prend moins de buts. C’est ça le positif. Par contre offensivement, c’est nul. Il n’y a rien à retirer offensivement des matchs de Beye. Ce qu’il a changé marche, notamment la défense et le milieu, c’est mieux. Mais devant ce n’est pas bon du tout » a regretté le journaliste de l’After Foot, qui attend beaucoup mieux de l’attaque rennaise et notamment de Ludovic Blas ou encore d’Arnaud Kalimuendo pour permettre aux Bretons de continuer leur remontée au classement. Les deux prochains matchs devraient pouvoir permettre à Rennes d’engranger des résultats positifs face à Reims et Montpellier, à condition bien sûr d’être plus inspiré offensivement.