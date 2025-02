Rennes fausse le championnat, une accusation à la sauce lyonnaise

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes a fait encore plus fort que l'OL de l'an dernier en dépensant 80 millions d'euros pour se renforcer cet hiver. De quoi fausser la course au maintien ?

En janvier 2024, dernier du classement à la trêve, l’Olympique Lyonnais avait décidé de sortir les grands moyens en recrutant à tour de bras. Pour plus de 60 millions d’euros, John Textor avait fait venir des joueurs comme Malick Fofana, Gift Orban, Orel Mangala, Saïd Benrahma, Adryelson, Lucas Perri et Nemanja Matic, aidant l’OL à remonter la pente pour aller chercher une finale de Coupe de France et une place en Coupe d’Europe. Ce recrutement massif avait provoqué de vives réactions en France, où certains estimaient que le championnat était faussé par un tel changement d’équipe en cours de saison, même si rien ne l’interdit dans le règlement où le mercato hivernal n’a pas de limites en terme d’arrivées.

Rennes et l'OL, ça dépense très gros

Heureusement pour le Stade Rennais, qui compte aussi compenser sa très mauvaise première partie de saison en changeant le visage de sa formation. Comme l’OL, le club breton a usé trois entraineurs à mi-parcours, et comme l’OL a lâché les cordons de la bourse pour se renforcer. Au total, c’est une somme entre 74 et 85 millions d’euros qui a été dépensée pour aligner 11 recrues ou retours de prêt (Samaké, Brassier, Sishuba, Jacquet, Koné, Olaigbe, Tamari, Furuhashi, Rouault, Samba, Fofana), soit bien plus que ce que John Textor avait mis sur la table il y a un an. Mais contrairement à l’OL, Rennes a fait partir de nombreux joueurs (Gouiri, Jota, Gronkaek, Ostigard, Santamaria, Kamara, Meister et Boudlal), par le biais de ventes ou de prêts ce qui permet de ne pas faire déborder l’effectif.

🔴⚫️ Balance des transferts (hors %ages et bonus) depuis l'arrivée de la famille Pinault au Stade Rennais en 1998. #RMercato



📍Les 3 dernières saisons représentent les 3 records de ventes mais aussi d'achats.



⚖️ Balance positive de 97 M€ sur 27 ans.



🔗 https://t.co/ROV9elqmoZ pic.twitter.com/OiTVFtWz2i — ROUGEmémoire 🔴⚫ (@ROUGEmemoire) February 3, 2025

Il reste donc à savoir si le Stade Rennais sera accusé de fausser le championnat et de remonter au classement grâce à l’argent de son propriétaire François Pinault, sans prendre en compte les gestions financières plus compliquées de ses concurrents au maintien. Les supporters bretons ont en tout cas déjà la réponse aux futures critiques. Le site Rouge Mémoire, qui collecte les souvenirs et les statistiques des « Rouge et Noir » rappelle que, depuis 1998 et l’arrivée de François Pinault, la balance des transferts est positive de 97 millions d’euros sur ces 27 ans. Une preuve que le propriétaire du Stade Rennais ne fait pas n’importe quoi avec son argent.