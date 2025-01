Brice Samba a signé, il pourra jouer Rennes-OM

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Brice Samba est arrivé ce mercredi à Rennes, et selon Ouest-France, le gardien de but du RC Lens a déjà signé son contrat avec le club breton.

Au lendemain de la signature de Pau Lopez à Lens, les choses se sont accélérées entre les Sang et Or et le Stade Rennais, puisque Brice Samba est arrivé ces dernières heures en Bretagne et a même déjà signé son contrat jusqu'en 2029. Ouest-France affirme que Samba sera qualifié et pourra postuler à une place dans le groupe de Jorge Sampaoli, et même à remplacer Steve Mandanda, lors du très attendu match entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille samedi prochain au Roazhon Park. Un sacré pied de nez, puisque les deux gardiens de but rennais ont joué à l'OM avant de suivre des chemins différents. Mais depuis le début de la saison, Mandanda est clairement dans le dur à l'image de son match raté le week-end dernier contre Nice.