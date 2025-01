L1 ‍: Un plongeon 31 ans en arrière pour Rennes

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, Rennes a été dominé 1-2 par Brest sur son terrain. Il s'agit de la 11e défaite rennaise en 18 matchs de Ligue 1 cette saison. Une performance catastrophique pour le club breton qui n'avait plus connu pareille mésaventure depuis 31 ans comme le rappelle le compte X Stats Foot. Lors de la saison 1983-1984, le Stade Rennais avait même perdu 12 de ses 18 premiers matchs. Un exercice qui s'était conclu par une relégation en deuxième division et une dernière place au classement. Pas de quoi rassurer les supporters des Rouge et Noir...