Habib Beye est d'accord, Rennes recrute un international

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais a retrouvé le sourire depuis sa victoire contre Strasbourg. Le nouvel entraîneur du club breton a obtenu de ses dirigeants la venue d'un joueur supplémentaire.

En s'imposant dans les ultimes minutes contre le club alsacien, après une prestation probante, Rennes s'est éloigné de la zone rouge de la Ligue 1, donnant directement du crédit à Habib Beye. Ce dernier aborde la suite de la saison plus sereinement, d'autant que l'ancien consultant de Canal+ a obtenu le feu vert de ses dirigeants pour la signature d'Ismaël Koné, le milieu de terrain international canadien sous contrat avec l'Olympique de Marseille depuis l'été dernier. Selon Ouest-France, alors que Jorge Sampaoli s'était opposé fermement à la venue de Koné, Beye a lui donné son accord pour que Frederic Massara finalise ce prêt avec le club phocéen. Du côté de l'OM, on ne retiendra pas le milieu de terrain, dont Roberto De Zerbi n'est pas fan, même s'il était d'accord pour le faire signer en août 2024.

Rennes va battre son record de signatures au mercato

𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗲𝘁 𝗞𝘆𝗼𝗴𝗼, la joie d'un premier succès dans votre nouveau chez vous. 🥰



≡ #SRFCRCSA 1-0 pic.twitter.com/elt7L4NVyC — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 2, 2025

L'entraîneur italien de Marseille estime qu'Ismaël Koné n'est pas assez impliqué, et il a donc accepté que le départ de ce dernier vers Rennes soit envisagé. L'Equipe confirme que le joueur de 22 ans, recruté à Watford pour 12 millions d'euros, va rejoindre le Stade Rennais dans les prochaines heures, sous forme de prêt. Une opération de plus entre les deux clubs durant ce mois de janvier, qui aura vu l'OM et le club breton devenir les meilleurs amis du monde. Pour Rennes, cette signature de Koné ne sera pas la dernière, puisque l'on attend encore l'officialisation des signatures d'Al-Tamari, Rouault et Olaigbe. Un deadline day historique pour le club de la capitale bretonne, lequel aura battu des records durant ce mercato d'hiver avec huit signatures et deux retours de prêt.