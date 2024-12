SRFC ‍: Sa priorité en plein conflit, Sampaoli est ravi

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Loin de ses objectifs au terme de la première partie de saison, Rennes va sans doute réagir sur le marché des transferts. De nouvelles recrues devraient intégrer l’effectif de l’entraîneur Jorge Sampaoli, bien parti pour récupérer son ancien milieu de terrain Erick Pulgar, non retenu à Flamengo.

Plus d’un mois après sa nomination, Jorge Sampaoli a eu le temps de se faire un avis. Le nouvel entraîneur du Stade Rennais connaît les forces et les faiblesses de son effectif avant l’ouverture du marché des transferts. Il est clair que l’Argentin a dû obtenir des garanties au moment d’accepter la proposition du club breton. On peut donc s’attendre à voir des recrues débarquer dans les semaines à venir, et notamment dans l’entrejeu.

Rennes : Jorge Sampaoli appelle un renfort d'urgence https://t.co/WwQekFoNF7 — Foot01.com (@Foot01_com) December 26, 2024

Peu emballé par le profil de Baptiste Santamaria, à qu’il n’a offert qu’un temps de jeu très limité, Jorge Sampaoli aurait déjà choisi sa cible prioritaire devant la défense. Il s’agirait d’Erick Pulgar (30 ans), le milieu de Flamengo qu’il avait connu au Brésil et en sélection chilienne il y a quelques années. Depuis, le coach des Rouge et Noir a peut-être continué à suivre son ancien joueur dont la situation semble favorable à ses courtisans. Sous contrat jusqu’en décembre 2025, le Chilien négocie une prolongation avec ses dirigeants. Mais selon les informations du journaliste Venê Casagrande, les discussions sont actuellement au point mort.

De la concurrence en Argentine

Erick Pulgar serait vexé par la proposition financière de ses supérieurs et ouvrirait maintenant la porte à un départ. Sur ce point, les deux parties sont sur la même longueur d’onde puisque Flamengo accepte l’idée d’une séparation cet hiver. Rennes devra néanmoins se méfier de la concurrence sur ce dossier. Le joueur passé Bologne, la Fiorentina et Galatasaray a publiquement écarté l’hypothèse d’un retour au Chili. Mais en Argentine, Boca Juniors et River Plate se tiennent à l’affût.