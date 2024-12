Sampaoli « ‍viré ‍», le lapsus qui ne fait pas rire Rennes

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais est tombé de haut, dimanche à Nantes, le club breton n'ayant qu'un point d'avance sur l'ASSE, barragiste de Ligue 1. Jorge Sampaoli a vu rouge.

La tension est grande du côté de Rennes où le successeur de Julien Stéphan a bien du mal à trouver des solutions pour relancer son équipe. Preuve de la grande nervosité qui habite le Stade Rennais, Jorge Sampaoli a été expulsé dans le temps additionnel, le technicien argentin étant entré sur la pelouse pour apostropher l'arbitre avant l'annulation logique du but égalisateur de son équipe. C'est donc depuis les tribunes du Roazhon Park que l'ancien coach de l'OM regardera le Rennes-Angers prévu dimanche prochain. Avec une seule victoire en trois matchs depuis qu'il a pris les commandes de la formation bretonne, Jorge Sampaoli ne fait pas des miracles, et Raymond Domenech, jamais le dernier pour fustiger les entraîneurs étrangers, n'a pas manqué de le souligner. Au point même de se prendre les pieds dans le tapis.

Sampaoli est dans le dur à Rennes

Réduit à dix à la 45e minute, le SRFC s'incline à Nantes.



≡ #FCNSRFC 1-0 pic.twitter.com/zeBeJAzmho — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 8, 2024

S'exprimant dans L'Equipe du Soir, l'ancien sélectionneur national a tapé dur sur Jorge Sampaoli et les dirigeants du Stade Rennais après la défaite à Nantes. « Je croyais que Sampaoli c’était la solution miracle ? Ils ont viré Julien Stéphan en disant « on va tout changer, on va tout reprendre, Sampaoli va amener de l’énergie ». A oui, de l’énergie, il en a amenée, tellement qu’il a été viré (rire) Enfin, il n’a pas encore été viré, il a été juste expulsé. Je relativise toujours ces entraîneurs étrangers, soi-disant exceptionnels qui vont amener quelque chose. Le temps qu’ils découvrent ce qu’est réellement la situation, les joueurs…et Sampaoli en trois matchs en a gagné un seul contre Saint-Etienne qui jouait à dix. J’ai lu et entendu que Sampaoli à Rennes, ça serait extraordinaire, qu’il y aurait du spectacle… Bravo continuez comme ça, si c’est ce que vous voulez, continuez », a ironisé Raymond Domenech, pas convaincu du tout que le technicien argentin est l'homme qu'il faut du côté du Roazhon Park.