Rennes ‍: Sampaoli déjà viré, la menace plane

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Plus les semaines passent et plus Rennes s'enfonce. Le club breton a été dominé 3-2 à Monaco samedi, subissant sa 5e défaite de rang toutes compétitions confondues. Jorge Sampaoli n'a eu aucun impact sur l'équipe et semble déjà sur la sellette.

Le Stade Rennais ou l'accident industriel de la saison en Ligue 1. Candidats à l'Europe en août dernier, les Bretons sont mal partis sous Julien Stéphan et ils ont ensuite confié leur avenir sportif à l'expérimenté Jorge Sampaoli. Mais, Rennes ne remonte pas au classement, enchaînant les défaites avec l'entraîneur argentin. En Ligue 1, on en est à 4 revers de rang en ce début d'année 2025 sans oublier l'élimination en coupe de France à Troyes (L2). Pourtant, les dirigeants ont amené du renfort avec Brice Samba et Seko Fofana. Rien n'y fait, Rennes n'a aucun résultat et le jeu produit demeure insuffisant.

Sampaoli déjà sur un siège éjectable

Beaucoup de supporters rennais questionnent la nomination de Sampaoli alors que ses dernières expériences (Séville et Flamengo) n'avaient pas été fameuses. Le quotidien Ouest-France n'y va pas par quatre chemins concernant l'Argentin et évoque son licenciement si les résultats ne s'améliorent pas. « La faute des joueurs, ou de l’entraîneur ? Les deux, bien sûr. Mais franchement, on peine à voir où veut aller comme ça Jorge Sampaoli, avec cette animation à cinq dont l’efficacité est nulle, qu’il répète inlassablement, jusqu’à se fracasser contre le mur [...] Changer, toujours, encore et encore… Et encore d’entraîneur ? Un coach qui perd est un coach dont on s’interroge sur son sort, forcément. El Pelado a dirigé dix matches depuis son arrivée, pour sept défaites », écrit le quotidien régional.

7 - Ils se sont inclinés lors d'au moins 7 de leurs 10 premières rencontres sur le banc de Rennes toutes compétitions confondues :



🥇Jean Batmale : 8 défaites en 1936

🥈Claude Dubaële : 7 en 1976

🥈Philippe Bergeroo : 7 en 2002

🆕Jorge Sampaoli : 7 en 2024-25



Calvaire. pic.twitter.com/hE3Nw8qINW — OptaJean (@OptaJean) January 25, 2025

Un scénario pour le moment balayé d'un revers de main par Sampaoli, lequel sentait encore « la possibilité de faire quelque chose pour ce club » en conférence de presse d'après-match à Monaco samedi soir. Toutefois, François Pinault sera sans pitié si Rennes, 15e actuel et possible barragiste après les matchs de dimanche, se retrouve sérieusement menacé par la relégation en Ligue 2.