Rennes ‍: Le premier exploit d’Habib Beye

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Changement majeur au sein du Stade Rennais avec l'arrivée de Habib Beye, qui a provoqué des réactions importantes au sein du public breton.

Arrivé à Rennes ce jeudi pour y signer son nouveau contrat, Habib Beye a été présenté à la presse et donc à travers les médias au public breton ce vendredi 31 janvier. Un rendez-vous forcément important pour le technicien qui n’a connu pour le moment qu’une expérience en National, au Red Star. Mais fort de son aura, de ses idées de jeu et de sa motivation, le Franco-Sénégalais est persuadé de pouvoir inverser la tendance catastrophique au sein du Stade Rennais. C’est en effet la relégation qui menace sérieusement le club « Rouge et Noir », dont le premier changement d’entraineur avec la nomination de Jorge Sampaoli a été un nouvel échec total.

Rennes en Ligue 1, le RCK en mission

Maintenant, les choses sont remises à plat et tout le monde semble tirer dans le même sens. Y compris chez les supporters, qui se voulaient frondeurs avec des banderoles négatives et des sifflets rapidement sortis lors des derniers matchs au Roazhon Park. Mais avec l’arrivée de Habib Beye, c’est aussi l’heure d’un nouveau départ et le RCK, principal kop du Stade Rennais, a fait savoir que les joueurs allaient bénéficier d’un soutien total ce dimanche contre Strasbourg, et ce dès l’échauffement pour faire monter l’ambiance et appuyer leur soutien.

« Les joueurs et le staff sont peut-être de passage, mais nous, supporters du Stade Rennais, sommes là pour rester. Une relégation serait tout simplement inacceptable et elle est pour nous totalement inenvisageable. C’est pourquoi l’heure est venue d’appeler à l’union sacrée pour le maintien du club en Ligue 1. Ensemble, nous devons pousser notre équipe à relever la tête et à se battre jusqu’au bout. Nous devons tout donner pour leur insuffler la force de lutter, car nous avons aussi notre rôle de 12e homme à jouer », a fait savoir le Roazhon Celtic Kop au peuple rennais. Un soutien qui ne sera pas de trop pour prendre la mesure d’une équipe de Strasbourg en bonne forme, et surtout pour relever une formation rennaise aux abois en ce mois de janvier.