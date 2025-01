Jota quitte Rennes, l’étonnant prix du transfert

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais a décidé de miser gros sur Kyogo Furuhashi, mais va réussir une très belle vente avec Jota qui repart lui, du côté du Celtic Glasgow.

Arrivé avec l’étiquette du joueur capable de mettre le feu offensivement, Jota n’a jamais réussi à s’imposer avec le Stade Rennais. Très peu utilisé par Julien Stéphan, l’ailier portugais a ensuite été totalement oublié par Jorge Sampaoli. Malgré un comportement irréprochable, l’ancien d’Al-Ittihad n’a pas pu se montrer et va directement quitter la Bretagne six mois après son arrivée. Il avait signé au mois d’août dernier pour 8 millions d’euros, et forcément, sa cote n’a pas grimpé en flèche avec cette première partie de saison décevante. Et pourtant, selon les informations de Sky Sports, à l’image du petit exploit réalisé par l’OM en vendant très bien Elye Wahi en dépit de performances décevantes, Rennes va très bien s’en tirer.

Jota et le Celtic, ça a déjà matché

BREAKING: Celtic are close to agreeing a deal with Rennes for Jota 🚨pic.twitter.com/9ztwneXKS5 — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) January 23, 2025

Les « Rouge et Noir » ont trouvé un accord pour la vente de Jota au Celtic Glasgow contre 9,5 millions d’euros. Les deux clubs viennent aussi de s’entendre sur le transfert, dans l’autre sens, de Kyogo Furuhashi, qui sera lui de plus de 13 millions d’euros. Mais Rennes récupère un joueur d’impact, et se sépare d’un élément qui n’a quasiment pas joué de la saison, sans au final devoir débourser une trop grosse somme. Et si le club écossais a mis un tel montant, c’est aussi parce qu’il a déjà eu Jota sous ses ordres avec le départ de ce dernier pour l’Arabie Saoudite, et le Portugais était devenu un chouchou de Celtic Park. Cela avait bien marché pour tout le monde, puisque les Hoops avaient récupéré 29 millions d’euros de son transfert en Arabie saoudite par la suite.