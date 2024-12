Hakim Ziyech à Rennes, le mercato devient fou

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais est bien parti pour animer le marché hivernal des transferts. Après Brice Samba et Seko Fofana, le club breton devrait faire signer Hakim Ziyech.

Les supporters rennais doivent se frotter car il n'était pas dans les habitudes de leurs dirigeants d'attirer les projecteurs à quelques jours de l'ouverture du mercato. C'est pourtant le cas depuis quelques jours, puisque l'on a appris que Jorge Sampaoli aura très rapidement dans son effectif deux gros renforts, à savoir Brice Samba, l'actuel gardien de but de Lens, et Seko Fofana, qui fera son retour en Ligue 1 après une expérience sportivement ratée en Arabie Saoudite. Mais cela ne sera pas tout, car le Quotidien du Sport confirme que le Stade Rennais fait également le forcing afin de recruter Hakim Ziyech, l'international marocain en délicatesse avec le club de Galatasaray et qui serait en contact avec le club breton depuis plusieurs jours, la rumeur de sa venue au Roazhon Park circulant de plus en plus intensément.

Ziyech de plus en plus proche du Stade Rennais

Du côté d'Istanbul, l'entraîneur de Galatasaray ne cache pas que la situation est devenue très compliquée avec Hakim Ziyech et que ce dernier souhaite partir lors du mercato d'hiver. « J’ai parlé à Ziyech, il nous a informé qu’il n’est pas satisfait du temps de jeu dont il dispose. Il aura des discussions avec d’autres équipes après le début du mercato. Il est mécontent parce qu’il ne joue pas et est sur le point de partir », a expliqué Okan Buruk dans les médias stambouliotes. Pour le Stade Rennais, la venue de l'attaquant de 31 ans serait évidemment un énorme coup supplémentaire, même si dans ce dossier, les dirigeants du club de Ligue 1 sont moins avancés qu'avec Samba et Fofana. Car Hakim Ziyech a un gros appétit sur le plan salarial, et des clubs anglais sont également tentés de le faire signer cet hiver, ce qui ne laisse pas l'international marocain totalement indifférent. Mais l'actuel douzième de Ligue 1 prouve actuellement qu'il avait les moyens de ses ambitions.