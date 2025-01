Rennes ‍: Jorge Sampaoli viré, la famille Pinault a tranché

Dans : Rennes.

Après la déroute en Coupe de France face à Troyes, Arnaud Pouille a décidé de monter au créneau. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le président du Stade Rennais assume la mauvaise passe et réitère sa confiance en Jorge Sampaoli.

Le Stade Rennais n’y arrive décidément pas. Tous les changements qui ont été opérés, de l’été dernier jusqu’à la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraineur à la place de Julien Stéphan, n’ont pas porté leurs fruits. Coincés dans les bas-fonds de l’élite du football français, les Rouge et Noir ont dépassé une limite délicate en échouant en 16es de finale de la Coupe de France contre Troyes, pensionnaire de Ligue 2. Sous le coup de la colère, Arnaud Pouille, le président du Stade Rennais, a décidé de prendre la parole dans un entretien accordé à Ouest-France. Au cours de celui-ci, il évoque l’avenir de Jorge Sampaoli, les dissensions entre le coach argentin et Frederic Massara (le directeur sportif), et glisse un mot sur les critiques dont fait l’objet le Stade Rennais. Par contre, tout le monde est derrière Jorge Sampaoli, qui ne trouve pas la solution depuis son arrivée, mais n'est pas en danger.

« Jorge est le coach, il fait partie du schéma de décision »

« Quel message des actionnaires ? Un message de confiance et d’invitation à trouver des solutions. (...) On ne peut pas leur reprocher de tarder dans leurs prises de décisions. Beaucoup ont été prises ces derniers mois, mais il ne faut pas rajouter de l’instabilité à l’instabilité. Jorge est le coach, il fait partie du schéma de décision, et on ne prendra pas un joueur au mercato si cela ne rentre pas dans ses critères. Frederic fait aussi partie du schéma de décision, il connaît maintenant mieux que le club qu’à son arrivée, comprend mieux ce que le territoire attend du Stade Rennais. Les décisions sont prises à trois. Quand un club est dans un moment faible, on essaye de l’enfoncer : cela fait partie des circonstances à appréhender dans un système, cela existe partout, mais cela ne doit pas nous empêcher d’avancer », a déclaré Arnaud Pouille qui renforce la position de Jorge Sampaoli.

Le président du Stade Rennais essaye indéniablement d’apaiser les possibles désaccords entre son entraineur et son directeur sportif pour faire en sorte que le mercato avance. Et concernant les quatre joueurs mis sur le côté cette semaine, il assure que cette mesure reste provisoire si les éléments concernés affichent un meilleur visage pour regagner leur place dans le groupe.