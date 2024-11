Rennes ‍: Sampaoli envoie sa colossale liste de Noël

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Jorge Sampaoli doit relancer un Stade Rennais 14e et très inquiétant. Si l'Argentin a confiance dans sa méthode et son système tactique, il sait qu'il a besoin de renforts. On connaît déjà les premiers profils qu'il recherche au mercato.

Si Messi rime avec Lionel en Argentine, le Messie argentin de Rennes se nomme plutôt Jorge Sampaoli. Le bouillant technicien est attendu de pied ferme en Bretagne chez un candidat à l'Europe qui flirte avec la zone rouge actuellement. Le Stade Rennais n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs en Ligue 1, prenant deux gifles avant la trêve (4-0 à Auxerre, 0-2 à domicile contre Toulouse). Sampaoli a pris la suite de Stéphan et va tenter d'imposer sa méthode. Celle-ci avait fait merveille à Marseille lors de la saison 2021-2022 mais est-elle adaptable à l'effectif breton ?

Sampaoli attend 3 à 4 renforts en janvier

L'entraîneur argentin apprécie les défenses à trois centraux notamment et les latéraux polyvalents. Selon les informations de L'Equipe, il a été séduit par de nombreux joueurs rennais et plus particulièrement en attaque. Derrière, c'est plus compliqué même si Alidu Seidu et Adrien Truffert ont attiré son attention. Le quotidien sportif annonce que Jorge Sampaoli exige en tout cas le recrutement de trois voire quatre joueurs pour janvier.

🗒️​Le groupe sélectionné par Jorge Sampaoli pour le déplacement à Lille#LOSCSRFC pic.twitter.com/55zYoBvYNW — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 23, 2024

L'ancien coach de l'OM réclame en priorité un défenseur axial pour pouvoir construire son dispositif à trois derrière. Il veut aussi un milieu de terrain au profil technique, capable d'être efficace devant les buts. Ces deux joueurs doivent être expérimentés. Enfin, même s'il a rassuré Steve Mandanda en arrivant à Rennes, Sampaoli réfléchit sérieusement à amener un gardien plus adapté à son jeu. Contrairement à Marseille où Pablo Longoria était parfois frileux, le Stade Rennais a les moyens financiers de répondre aux demandes de l'exigeant argentin. Le Père Noël pourrait donc se montrer généreux à Rennes cet hiver.