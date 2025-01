Rennes l’a convaincu, Fofana dit adieu à son poste

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Première recrue hivernale du Stade Rennais, Seko Fofana devra accepter un sacrifice. Sans parler de son salaire qui devrait assez nettement baisser, le milieu arrivé en provenance d'Al-Nassr ne pourra pas conserver ses fonctions au Racing Club de Lens, son ancien club.

Comme pressenti depuis quelques jours, le Stade Rennais a bien annoncé la signature de Seko Fofana. Le milieu qui appartenait à Al-Nassr, et qui évoluait en prêt à Al-Ettifaq, a débarqué dans le cadre d’un transfert à environ 20 millions d’euros. Le club breton a rapidement finalisé l’opération après la visite médicale passée par sa recrue à Paris lundi dernier. Parmi les derniers détails qu'il restait à régler, le statut de l’international ivoirien au Racing Club de Lens a sans doute été évoqué.

Fofana toujours lié à Lens

Car au moment de quitter les Sang et Or à l’été 2023, Seko Fofana était devenu actionnaire minoritaire du club artésien. « Aux antipodes d'effets d'annonces, cet engagement concret est un acte fort qui ancre notre relation dans le temps et souligne la confiance de Seko dans le futur du club », s’était réjoui l’ancien directeur général lensois Arnaud Pouille, désormais président du Stade Rennais. Sachant que les Rouge et Noir se déplaceront à Bollaert à la mi-mars lors de la 26e journée de Ligue 1, certains considèrent que la présence du milieu de terrain dans le capital du Racing Club de Lens représente un conflit d’intérêts qui pourrait empêcher son transfert.

Officiel : Rennes confirme le gros coup Fofana ! https://t.co/O5MbSs3PAk — Foot01.com (@Foot01_com) January 1, 2025

Mais dans le règlement de la Ligue de Football Professionnel, rien n’indique que la double casquette du joueur soit un frein à son arrivée à Rennes, affirme le journal L’Equipe. Son cas ressemble simplement à celui d'un joueur prêté qui joue contre son club d’origine. En revanche, s’il souhaite affronter les Sang et Or dans un peu plus de deux mois, Seko Fofana devra peut-être faire une croix sur ses fonctions d’administrateur à Lens. Un petit sacrifice en plus de la probable baisse de salaire.