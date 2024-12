Rennes ‍: Mandanda détruit une sale rumeur sur Sampaoli

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais a récemment tourné la page Julien Stéphan et confié les rênes de son équipe première à Jorge Sampaoli. L'Argentin compte bien redresser la barre et n'est pas contre le faire avec Steve Mandanda.

Le Stade Rennais vit une saison bien décevante pour le moment en Ligue 1. Les Bretons tentent néanmoins de relever la tête et la récente victoire en championnat face à Angers fera du bien au groupe de Jorge Sampaoli. Cet hiver lors du marché des transferts, il se dit néanmoins que l'Argentin fera des choix forts. Certains pensent que peu à peu, l'ancien de l'OM se passera des services de Steve Mandanda, comme il l'avait fait lors de son passage sur la Canebière. La raison ? Le fait que les deux hommes ne s'apprécieraient pas. Une rumeur persistante que Steve Mandanda a démentie ces dernières heures.

Mandanda et Sampaoli, tout est faux ?

Suite au succès face au SCO ce dimanche, le champion du monde 2018 avec les Bleus a en effet indiqué sur le sujet : « Ma relation ? Elle est très bonne. On n’a jamais eu de conflits, on communique, on échange beaucoup. La relation est normale, bonne. Il est bien de rectifier ce qu’il se dit. Sur un plan relationnel, il n’y a aucun souci… Ce qui s’écrit sur mes performances, pas de soucis, mais sur ce que je lis à propos de notre relation, c’est totalement faux. » Voilà sans doute de quoi rassurer les fans et observateurs rennais, satisfaits dans leur majorité concernant le niveau affiché par Steve Mandanda, dont l'expérience est appréciée par le vestiaire. A noter que l'ancien portier de l'Olympique de Marseille sera en fin de contrat à l'issue de la saison. On verra à ce moment-là si Jorge Sampaoli veut ou non prolonger le bail de son gardien de but.