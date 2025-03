Rennes ‍: Habib Beye refuse de parler d'une prolongation

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Arrivé pour remplacer Jorge Sampaoli, Habib Beye n’a signé qu’un contrat de six mois avec le Stade Rennais. Interrogé sur son avenir au sein du club, l’ancien entraineur du Red Star préfère botter en touche.

Au moment de se séparer de Jorge Sampaoli, le Stade Rennais a dû réfléchir à deux fois avant de trouver le bon entraineur. Désireux de signer un coach capable de faire rebondir un effectif complètement aux abois, les dirigeants Rouge et Noir ont jeté leur dévolu sur Habib Beye. Heureux de pouvoir enfin vivre une première expérience dans l’élite du football français, l’ancien entraineur du Red Star a accepté rapidement de remplacer le technicien argentin. Grâce au bon travail du natif de Suresnes réalisé jusqu’à présent, le Stade Rennais est passé du bord de la relégation à une position qui lui permet de souffler un peu. Malgré tout, Habib Beye ne s’est engagé que pour six mois, comme si la direction rennaise ne voulait pas prendre le même risque qu’avec Sampaoli. Interrogé sur son avenir, l’ancien consultant Canal+ a entretenu le flou.

« Il n’y aura pas de discussions avant la fin de la saison »

« Il n’y aura pas de discussions, et j’ai bien dit, quand j’ai signé au Stade Rennais, que mon avenir ne serait posé qu’à la fin des 34 journées. Il n’est en aucun cas nécessaire, ou une envie de ma part, de discuter avant ça. La mission est claire. Je veux aller au bout de cette mission-là, et on aura le temps de s’asseoir lorsqu’on aura fait le travail comme on veut le faire. Il n’y a surtout pas la nécessité de le faire trop vite. Je n’en ai pas envie. Le club vous donnera les raisons qu’il a envie de vous donner, mais j’ai envie d’être focus sur l’équipe et sa progression. Il n’y a que ça qui m’intéresse aujourd’hui », a expliqué Habib Beye, lequel n’a le regard porté que sur les différents moyens de faire progresser son effectif. Réponse en fin de saison, donc.