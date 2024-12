Rennes ‍: Jorge Sampaoli appelle un renfort d'urgence

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Après une première partie de saison catastrophique, le Stade Rennais va compter sur le mercato hivernal pour renforcer l’effectif à la disposition de Jorge Sampaoli et l’entraîneur argentin a déjà activé une piste chilienne.

Douzième de Ligue 1, le Stade Rennais ne vit pas la première partie de saison espérée par les dirigeants bretons. Jorge Sampaoli a été appelé à la rescousse pour redresser la situation, mais le technicien argentin a reçu quelques garanties avant de prendre le poste. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille devrait obtenir quelques recrues lors du mercato hivernal. Plusieurs noms ont déjà été évoqués pour le mercato du Stade Rennais, dont celui d’Hakim Ziyech ou encore de Gerson. Des pistes séduisantes pour les supporters bretons ainsi que pour Jorge Sampaoli, qui est également très séduit à l’idée de faire venir Erick Pulgar lors de ce mois de janvier.

Le milieu de terrain de 30 ans est un soldat de Jorge Sampaoli puisque les deux hommes ont collaboré avec la sélection chilienne et à Flamengo. Milieu de terrain expérimenté de 30 ans, le natif d’Antofagasta compte 53 sélections avec le Chili et Jorge Sampaoli verrait d’un excellent oeil son arrivée à Rennes, notamment dans le but de combler un potentiel départ de Baptiste Santamaria, lequel est courtisé par Saint-Etienne. Reste maintenant à voir si le club brésilien de Flamengo, où Erick Pulgar est titulaire, sera ouvert à son départ lors du mois de janvier alors que son contrat court jusqu’en décembre 2025. Le forcing de Jorge Sampaoli pourrait en tout cas réussir à convaincre le joueur de faire ses valises pour la Bretagne. L’état-major rennais devra toutefois se montrer très convaincant en proposant un joli billet aux dirigeants de Flamengo pour obtenir un tel renfort en cours de saison.