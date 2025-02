Rennes est enfin sur le podium, l'Europe s'incline

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais est très loin de ses ambitions affichées en début de saison. Le club breton doit en effet jouer le maintien malgré des dépenses toujours plus importantes.

Le Stade Rennais inquiète ses fans cette saison et les motifs d'espoir ne sont pas des plus importants. Récemment, le club breton a décidé de confier les rênes de son équipe à Habib Beye. L'ancien consultant de Canal+ essaye de redresser la barre tant bien que mal mais les carences restent fortes. Peut-être que le récent recrutement hivernal finira par apporter au Stade Rennais. Il faut surtout et avant toute chose assurer le maintien du club en Ligue 1 à l'issue de la saison. Ensuite, l'heure sera venue de faire les bilans. Mais déjà, certaines dépenses ont de quoi interloquer.

Des dépenses folles qui interpellent

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Rennais F.C. (@staderennaisfc)

En effet, le Stade Rennais n'a pas manqué d'aligner les millions pour se renforcer. Au total, cet hiver au mercato, les pensionnaires du Roazhon Park ont dépensé plus de 74 millions d'euros pour s'attacher les services de Seko Fofana, Brice Samba, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Musa Al-Tamar, Kyogo Furuhashi, Ayanda Sishuba, Kazeem Olaigbe et Ismaël Koné. Cela place le Stade Rennais comme le troisième club le plus dépensier du dernier marché des transferts hivernal, devant le PSG et ses 70 millions. Seuls Manchester City (200 millions) et Al-Nassr (77 millions d’euros) sont devant Rennes. Il faut désormais rentabiliser ces dépenses et faire en sorte qu'elles apportent un vrai plus sur le terrain. L'équipe d'Habib Beye va un peu mieux ces dernières semaines mais la rechute contre le LOSC a pointé du doigt le fossé qui sépare ces deux clubs. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, le Stade Rennais recevra le Stade de Reims, en grande difficulté depuis quelques semaines. L'occasion de remettre les pendules à l'heure.