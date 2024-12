SRFC ‍: Sampaoli a vrillé, c’est à cause de l’arbitre

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

Jorge Sampaoli, entraîneur du Stade Rennais, après la défaite de son équipe dans le derby contre Nantes (0-1) : « Je suis déçu car notre deuxième mi-temps était bonne. On perd le match alors qu’on a fait énormément d’efforts et finalement, on nous annule le but alors qu’on égalise. Mon rouge ? J’ai simplement dit à l’arbitre que le but était légitime. Il est évident que je n’avais pas le droit d’entrer sur le terrain pour le faire. Après, ça a été un match assez spécial puisque le premier arbitre s’est blessé, il y a eu plusieurs petits faits qui ont joué en notre défaveur. L’expulsion de Faye ? Évidemment, ça a tout changé. Avec un homme en moins, nos milieux de terrain ont été beaucoup plus usés. Son geste n’était sans doute pas nécessaire, mais il me semble que la décision est extrêmement difficile. Et finalement, on a dû faire avec cela. On a gâché les 45 premières minutes.

On espérait sortir de ce match avec un résultat positif. On essaie de changer les intentions de l’équipe. Nous sommes dans une situation difficile et espérons la résoudre assez rapidement. Ensuite, le foot est toujours un peu curieux. Ce qui se passe pendant un match a des conséquences sur l’état d’esprit de l’équipe. Contre Saint-Etienne, on n’avait pas si bien commencé que cela et puis il y a la main, le penalty… Aujourd’hui, c’est l’inverse, on est réduit à dix », a-t-il lancé en conférence de presse.