Rennes niveau Ligue des Champions, Habib Beye veut savoir

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Nouvel entraineur de Rennes, Habib Beye veut voir son équipe regarder Lille droit dans les yeux ce week-end au Roazhon Park. La confiance est là.

Le Stade Rennais a repris des couleurs ces dernières semaines. L’arrivée de Habib Beye a coïncidé avec deux victoires de rang, qui éloignent enfin la formation bretonne de la zone rouge. Une place inhabituelle pour un club qui vise l’Europe chaque année, et possède tout de même un effectif construit pour rivaliser au moins avec les équipes du haut de tableau. Après avoir dominé Strasbourg puis Saint-Etienne, Rennes est impatient de se mesurer ce dimanche à Lille. Au Roazhon Park, c’est la seule équipe française assurée d’être présente en 1/8e de finale de la Ligue des Champions qui se présentera, et cela motive diablement un Habib Beye qui ne veut pas voir un match de Coupe de France, où Rennes s’accroche pour essayer d’exister face aux Dogues.

Beye demande de la sérénité à Rennes

J-2️⃣ avant le retour des Rouge et Noir au Roazhon Park 😄 pic.twitter.com/9E9Fww6XLN — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 14, 2025

« C'est une équipe qui a marqué cette campagne de Ligue des champions de son empreinte. Finir dans le top 8, c'est exceptionnel. Ils ont un effectif et un entraîneur (Bruno Genesio) de grande qualité et pour nous, c'est un challenge hyper excitant. Pour autant, on ne doit pas avoir de sentiment d'infériorité par rapport à cette équipe. Comme contre Strasbourg et Saint-Étienne, on jouera cette équipe avec la volonté de la dominer dans certains aspects, de lui poser des problèmes tout en étant conscient que c'est une équipe du Top 5 en France. C'est une hyper motivation d'aborder ce match-là, on doit le faire dans une grande sérénité parce qu'on est sûrs de nos forces », a promis le Franco-Sénégalais, impatient de voir à l’oeuvre son équipe face à une formation européenne. Ce sera aussi un très bon test pour savoir si le Stade Rennais peut s’offrir une fin de saison palpitante à remonter au classement, ou si ce sera la lutte pour le maintien jusqu’au bout.