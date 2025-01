Pinault met le paquet à Rennes, un international français dans le viseur

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais vit une saison chaotique et veut se donner les moyens de rapidement réagir afin de remonter au classement de Ligue 1. Jorge Sampaoli souhaite notamment renforcer sa défense centrale.

Jorge Sampaoli a encore pas mal de travail devant lui avant de sauver le Stade Rennais du danger de la relégation. Car les Bretons sont actuellement barragistes de Ligue 1 et donc bien loin de leurs ambitions du début de saison. L'entraîneur argentin sait que le salut de Rennes viendra sans doute d'une meilleure solidité défensive. Raison pour laquelle la direction bretonne est au travail pour se renforcer cet hiver dans ce secteur de jeu. Le temps est compté cet hiver et le Stade Rennais est ouvert à la possibilité de se faire prêter des joueurs en difficulté.

Rennes veut recruter un défenseur de renom

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, les pensionnaires du Roazhon Park sont chauds à l'idée de récupérer Axel Disasi. Le vice-champion du monde cherche à quitter Chelsea, qui ne compte plus sur lui. Un prêt est étudié par le Stade Rennais pour l'ancien de Monaco. Il sera néanmoins difficile pour Rennes de récupérer Disasi. Le joueur français souhaite en effet rejoindre Aston Villa, convaincu par le discours d'Unai Emery.

Une information de Fabrizio Romano, qui affirme même que le défenseur des Blues s'est entendu sur les termes de son futur contrat chez les Villans. A noter qu'outre Axel Disasi, le Stade Rennais est très intéressé par le profil de Kevin Danso (RC Lens). L'Equipe annonce que les Sang et Or veulent récupérer 25 millions d'euros pour leur défenseur. Reste à savoir si les Bretons pourront s'aligner. Le temps presse et des choix forts devront être faits. En tout cas, les profils ciblés ont de quoi rassurer.