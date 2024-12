Rennes signe un chèque de 20ME pour Seko Fofana

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Après Brice Samba, dont la signature est imminente, le Stade Rennais veut faire venir Seko Fofana et pour cela le club breton a validé une offre de 20 millions d'euros.

Faire le bonheur de Jorge Sampaoli pour relancer une formation qui a été la grosse déception de cette première moitié de saison, voilà l'objectif que se sont fixés les dirigeants du Stade Rennais. Et la famille Pinault ne lésinera pas à la dépense, puisque club breton s'apprête à dépenser 35 millions d'euros pour recruter deux joueurs. Dans un premier temps, et rapidement après l'ouverture du mercato d'hiver, Lens devrait officialiser le transfert de Brice Samba à Rennes pour 15 millions d'euros, mais fort encore, l'actuel douzième du classement de Ligue 1 est en situation de faire revenir Seko Fofana dans le championnat de France. Pour cela, et selon L'Equipe, une offre à hauteur de 20 millions est prête à partir de Bretagne à destination du club d'Al-Nassr.

Un rival saoudien pour Rennes dans le dossier Fofana

Le club saoudien, qui avait acheté Seko Fofana au RC Lens pour 23 millions d'euros à l'été 2023, est prêt à donner une réponse favorable au Stade Rennais, mais le quotidien sportif révèle qu'une autre formation de Saudi Pro League est entré en concurrence, ces dernières heures, avec le club français. « Mais aujourd'hui, Rennes est bien placé pour reconfigurer son entrejeu avec un profil rare et redonner quelques motifs d'espoirs aux fans du club breton pour cette phase retour », précise Hugo Delom. Dans cette opération, le Stade Rennais dispose d'un atour majeur, à savoir qu'Arnaud Pouille, le président du club et ancien des Sang et Or, a toujours conservé un contact avec l'ancien Lensois et qu'il a évoqué directement et depuis quelques semaines avec Seko Fofana cette possible signature au Stade Rennais dès le mercato d'hiver.

Un recrutement qui a bien évidemment été validé par Jorge Sampaoli, l'entraîneur argentin connaissant très bien le milieu international français qu'il aurait bien aimé faire signer à l'OM quand il était là-bas. Autrement dit, le puzzle est désormais presque complet, Rennes espérant rapidement officialiser tout cela, ce qui serait le première gros coupe du mercato d'hiver en Ligue 1...après ou avant la signature de Brice Samba.