Rennes recrute Brice Samba, Mandanda c'est fini ‍!

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais va frapper le premier grand coup du mercato d'hiver puisque le club breton va recruter Brice Samba pour remplacer Steve Mandanda. Lens et Rennes ont trouvé un accord de principe.

Entre Jorge Sampaoli et Steve Mandanda, cela ne s'était pas bien passé à l'Olympique de Marseille et visiblement cela ne va pas durer plus longtemps à Rennes. En effet, L'Equipe annonce que les dirigeants du Stade Rennais et ceux du RC Lens viennent de trouver un accord définitif pour le transfert du gardien de but international français. La présence d'Arnaud Pouilles à la présidence de Rennes a évidemment facilité les choses puisque jusqu'en juin dernier, il était le directeur général des Sang et Or. Pour obtenir de Lens qu'il libère son gardien de but fétiche, encore sous contrat jusqu'en 2028, la formation désormais entraînée par Jorge Sampaoli aurait accepté de payer nettement plus de 14 millions d'euros, ce qui n'est pas rien pour un gardien de but âgé qui fêtera ses 31 ans en avril prochain.

Samba jusqu'en 2029 à Rennes

Seko Fofana arrive à Rennes, merci Sampaoli https://t.co/g94yZmzbaN — Foot01.com (@Foot01_com) December 28, 2024

Du côté du Stade Rennais, on a proposé à Brice Samba un contrat jusqu'en 2029, une très longue durée qui a probablement pesé lourd dans le choix du gardien de but de continuer sa carrière en Bretagne. Le hasard fait que le portier français était interrogé vendredi par le quotidien sportif et qu'il avait clairement des interrogations sur son avenir lensois, Samba n'ayant pas apprécié de voir partir pas mal de monde, et notamment Franck Haise. Du côté du Roazhon Park, les regards se tournent désormais vers Steve Mandanda.

Ce dernier arrive dans les six derniers mois de son contrat avec le Stade Rennais, et on le voit mal se contenter de regarder les matchs depuis les tribunes. A 39 ans, l'ancien gardien de but de l'OM pourrait donc être libéré afin de s'offrir un dernier challenger avant de prendre logiquement sa retraite après une moitié de saison pas vraiment positive. Pour Rennes, une page semble clairement se tourner lors de ce mercato d'hiver, puisqu'après Brice Samba, c'est Seko Fofana qui est attendu en Ille-et-Vilaine.