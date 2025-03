Rennes a perdu 5 millions en deux mois

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

La pêche n'a pas été bonne cet hiver non plus pour le Stade Rennais, qui a tenté de réveiller son attaque avec le Japonais Kyogo Furuhashi. Mais risque de le voir repartir rapidement.

Pour essayer de remédier à la spirale négative vécue cet hiver, le Stade Rennais a changé ses entraineurs et ses joueurs. Une méthode radicale qui devrait permettre au club breton de se maintenir en Ligue 1, même si ce n’est pas encore fait. Et ce n’est surtout pas très économique car il a fallu dépenser gros. Seko Fofana et Brice Samba font désormais partie des plus gros salaires de notre championnat, et d’autres recrues sont arrivées. Rennes a dépensé 10 millions d’euros pour faire signer Kyogo Furuhashi en provenance du Celtic Glasgow. L’attaquant japonais était une coqueluche de Celtic Park et avait pour ambition de s’imposer dans un championnat plus relevé afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec sa sélection. Mais il est arrivé blessé à l’épaule, et sans pouvoir donner le meilleur de lui-même. En plus de cela, Habib Beye a bien fait comprendre que ce n’est pas lui qui l’avait recruté, et que Furuhasi n’avait pas vraiment le profil pour jouer seul devant, ce qui est le cas d’Arnaud Kalimuendo.

Résultat, le Japonais risque de passer la seconde partie de saison sur le banc de touche, et un retour au Celtic Glasgow est même évoqué. Consultant pour Football Insider, l’ancien président d’Everton Keith Wyness a fait savoir que le club écossais pourrait le récupérer pour un prix divisé par deux en seulement deux mois. « Il marquait des buts avec le Celtic mais n’était pas sélectionné. Il ne semble pas heureux à Rennes. Il était heureux au Celtic, et même adulé, et il marquait des buts. Un retour au Celtic ? J’ai vu passer que c'était possible pour un prix de 5 millions d’euros. Je pense qu’il serait mieux au Celtic, à retrouver le plaisir de jouer », a livré le dirigeant anglais. Il reste à savoir si Rennes acceptera cette perte sèche pour un joueur qui a forcément du s’habituer à l’intensité d’un championnat plus relevé qu’en Ecosse. Mais la patience n’est pas le point fort, surtout dans un club en difficulté.