Rennes ‍: L'OM lui prête un joueur, Habib Beye n'en revient pas

Par Antonin Courchay

Avec l'arrivée de neuf joueurs cet hiver, le Stade Rennais s'est montré très actif durant le mercato hivernal. L'un d'eux a impressionné l'entraîneur Habib Beye.

12e de Ligue 1 avant le début du mercato hivernal, le Stade Rennais n'a compté que quatre points d'avance sur la place de barragiste, occupée alors par Saint-Étienne. La situation préoccupante a obligé les dirigeants à passer à l'attaque en janvier pour renforcer l'équipe, et par la même occasion changer de coach. Habib Beye a pris la place de Jorge Sampaoli le 30 janvier dernier, et a remporté son premier match à la tête des Rouge-et-Noir face à Strasbourg trois jours plus tard (1-0). Pour aider le Stade Rennais à remonter la pente, les dirigeants bretons ont sorti le chéquier cet hiver, avec pas moins de neuf recrues (dont un retour de prêt) à l'issue du mercato hivernal.

Ismaël Koné a bluffé Habib Beye

Suspense, premier succès sous la houlette d'Habib Beye, clapping avec Kyogo, joie dans le vestiaire... L'𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 de #SRFCRCSA 📽 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 4, 2025

Présent en conférence de presse ce jeudi, Habib Beye a donné son avis sur le mercato effectué par ses dirigeants, en indiquant qu'Ismaël Koné, arrivé cet hiver, l'a impressionné. Le milieu de terrain de 22 ans a débarqué en Bretagne en provenance de l'OM en prêt, avec une option d'achat pour les Rennais. « Ce sont des recrues identifiées par rapport à ce que moi je veux mettre en place au Stade Rennais. Comme vous l’ont dit le président et le directeur sportif, c’est aussi pour envisager l’avenir. C’est très cohérent dans ce qu’on a fait et je suis très satisfait du groupe à disposition (...) Je suis agréablement surpris par Ismaël Koné et sa capacité sur les datas relevées. Il est déjà prêt et c’est une bonne chose », a commenté l'ancien coach du Red Star.

Cette saison, Ismaël Koné n'a joué que neuf matchs toutes compétitions confondues avec l'Olympique de Marseille, huit en Ligue 1 et un en Coupe de France. Il n'a pas réussi à s'imposer dans le onze de Roberto De Zerbi et a donc choisi de se relancer à Rennes.