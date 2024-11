Manchester United appelle le PSG pour Kolo Muani

Nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim espère recruter cet hiver pour relancer les Red Devils. En échec du côté du PSG, Randal Kolo Muani est suivi de près par le géant anglais.

Le chantier démarre pour Ruben Amorim. Le Portugais, nouveau coach de Manchester United depuis le 11 novembre dernier, va devoir relancer une équipe qui ne pointe qu’à la 13ème place de la Premier League après onze journées de championnat. Malgré de nombreux investissements pendant l’été, les Red Devils peinent à performer et Erik ten Hag en a fait les frais fin octobre. Sous la houlette d’INEOS, MU n’a pas prévu d’être particulièrement actif cet hiver, sauf en cas d'opportunité de marché. Pour apporter plus de consistance à l’attaque mancunienne, l’une d’entre elles peut mener à Randal Kolo Muani. En échec au Paris Saint-Germain, l’attaquant français est dans le viseur de plusieurs écuries anglaises, et les Red Devils sont prêts à sauter sur l’occasion dans les prochaines semaines.

