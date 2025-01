Kolo Muani bloqué, Bertrand Latour atomise le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La situation de Randal Kolo Muani n’est toujours pas résolue. L’attaquant du PSG ne peut pas signer à la Juventus Turin, malgré un accord total, car le club parisien a déjà trop de joueurs prêtés à l’étranger.

Les dirigeants de la Juventus Turin sont dans tous leurs états depuis le début du week-end. Il faut dire qu’un accord total avait été trouvé pour le prêt de Randal Kolo Muani pour six mois. Le club bianconeri pensait officialiser la signature de l’international français samedi ou dimanche au plus tard, mais l’opération est pour l’instant bloquée. La faute au Paris Saint-Germain, qui s’est rendu compte au dernier moment qu’il avait déjà trop de joueurs prêtés à l’étranger. Le champion de France en titre doit rappeler ou vendre l’un de ses joueurs actuellement en prêt. La situation pourrait se débloquer grâce à une vente définitive de Carlos Soler ou de Cher Ndour, mais en attendant, la Juventus Turin et le joueur sont dans l’attente. Une gestion apocalyptique que Bertrand Latour a dézingué dans le Canal Football Club.

« Heureusement que ce n’est pas leur métier, sinon ce serait grave (ironie). J’espère surtout qu’une solution va être trouvée car ce serait un bon point de chute pour Kolo Muani je trouve d’atterrir dans ce club-là. Ce qui est plus gênant, c’est pour le joueur que le PSG va rappeler qui n’a rien demandé et qui va peut-être devoir être une variable d’ajustement. C’est mieux de lire les règlements et même si le PSG dit le contraire, on peut s’interroger sur le processus » a commenté le consultant vedette de Canal+, pas tendre avec le Paris Saint-Germain. Car même si le club de la capitale assure qu’il était au courant de cette situation en ce qui concerne son nombre de joueurs prêtés, l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe a lui de gros doutes. Il pense, comme c’est d’ailleurs le cas de la Juventus Turin, que le problème a été découvert sur le tard. De quoi faire grincer des dents alors qu’au sein même du Paris SG, une personne a été recrutée il y a quelques mois uniquement pour s’occuper des joueurs prêtés.