Il supplie Nico Williams de ne pas signer au PSG

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve de Nico Williams, la pépite espagnole qui a brillé à l'Euro avec Lamine Yamal. Mais tout indique que l'ailier de Bilbao va céder à la pression et refuser Paris.

Révélation du dernier Euro, Nico Williams n’a pas fait tourner que les têtes de ses défenseurs directs. L’ailier espagnol a crevé l’écran après une saison réussie à l’Athletic Bilbao et à 22 ans, il affole deux grands clubs européen. Le natif de Pampelune a très envie de rester dans sa région et continuer sa progression avec le club basque, où il joue avec son frère et possède un contrat confortable. Mais bien évidemment, il serra difficile de gagner des titres avec la formation de Bilbao à l’avenir. Résultat, le FC Barcelone et le Paris SG le veulent pour cet été, afin de se renforcer de manière spectaculaire.

Surtout avec un joueur qui possède une clause libératoire abordable à 58 millions d’euros. Un montant copieux pour le Barça, qui assure pourtant avoir les moyens de le faire venir, malgré des financiers exsangues. Pour le PSG, ce serait un renfort de poids en attaque à un prix correct, sachant que le champion de France dépense régulièrement de telles sommes pour se renforcer chaque été.

Barcelone plutôt que le PSG, Bilbao plutôt que Barcelone

Des informations en provenance d’Espagne ont fait savoir que Nico Williams avait refusé tout départ pour rester encore une saison à Bilbao, même si cela reste à confirmer. La réponse officielle ne devrait pas tarder puisque le champion d’Europe reprend l’entrainement cette semaine au pays basque. Et selon Mundo Deportivo, la tendance est bien de voir l’ailier d’origine ghanéenne continuer dans son club actuel, notamment pour évoluer encore une année avec son frère Inaki. Ce dernier mettrait même la pression à son jeune frère pour qu’il refuse tout transfert, et encore plus celui le menant vers le PSG. De tout évidence, le clan Williams penche plus pour le FC Barcelone à l’avenir, et Bilbao pour le présent, histoire de continuer à briller dans un club qu’ils apprécient tous les deux.

Pour cette saison, cela semble en effet réglé car Bilbao, fort de sa victoire en Coupe du Roi, va disputer l’Europa League et les deux frères ont envie de s’y adonner ensemble. Pour la suite, malgré des moyens financiers plus importants, le PSG va devoir frapper fort pour convaincre Nico Williams de ne pas signer au FC Barcelone dans un an.