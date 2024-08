Barcola le nouveau Mbappé, l'Espagne sous le choc

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Alors que le Paris Saint-Germain a passé son été à essayer de trouver le remplaçant idéal de Kylian Mbappé, il ne fallait pas aller chercher bien loin pour le trouver.

Le mercato estival a été particulier pour le Paris Saint-Germain. Avec le départ de sa dernière vedette, Kylian Mbappé, le club de la capitale devait frapper fort pour rester compétitif. De nombreuses pistes ont été explorées, lesquelles menaient à des joueurs toujours plus passionnants par leur talent et leur polyvalence. Mais le temps a filé rapidement et arrivé à une semaine de la fin de la période de transferts, la direction du PSG n'a tout simplement recruté aucun joueur susceptible de porter la casquette de remplaçant du Bondynois. Finalement, ont-ils réellement besoin de le remplacer par une recrue quand son successeur est déjà au club ?

Barcola, le remplaçant parfait de Mbappé ?

En l'absence de Kylian Mbappé, c'est désormais Bradley Barcola qui s'impose comme le joueur phare de l'aile gauche du secteur offensif. Lors des deux premières rencontres de Ligue 1, l'ancien Lyonnais a d'ailleurs particulièrement brillé, comme le rappelle le quotidien sportif espagnol AS. Auteur de 3 buts dont un doublé –le premier de sa carrière – face à Montpellier, l'international français se sent « complètement libéré ». Évoque-t-il justement le fait que sans son ancien partenaire qui occupait la même position, il a aujourd'hui beaucoup plus de place pour s'exprimer ? Quoi qu'il en soit, le PSG n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver le successeur du meilleur buteur de son histoire. Sept années aussi prolifiques ne s'effacent pas d'un trait, mais Bradley Barcola a toutes les qualités, à seulement 21 ans, de s'épanouir dans la formation d'un Luis Enrique qui lui accorde une confiance particulièrement forte.

Pendant ce temps-là, Kylian Mbappé n'y arrive toujours pas avec le Real Madrid. Si ses débuts étaient prometteurs grâce à un but en finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, l'ancien Parisien n'a toujours pas ouvert son compteur en Liga.