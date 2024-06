L'OL négocie pour Lindstrom, De Zerbi gâche tout

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Dans le viseur de l’OL, Jesper Lindstrom est aussi très apprécié par De Zerbi qui doit prendre les rênes de l’Olympique de Marseille. De quoi faire changer d'avis le joueur ?

L’Olympique Lyonnais est prêt à passer à l’action. La presse italienne évoque depuis plusieurs jours l’intérêt du club rhodanien pour son milieu offensif danois Jesper Lindstrom. La formation présidée par John Textor souhaite négocier un prêt avec option d’achat pour l’ancien de l’Eintracht qui a été acheté par Naples l’été dernier. Lyon semble être le mieux placé pour accueillir celui qui n’a pas inscrit le moindre but cette saison, même si l’avenir de Lindstrom dépendra d’Antonio Conte, nouveau coach du Napoli, qui se fera sa propre opinion du joueur pendant la préparation estivale. Attention toutefois, car une autre formation française peut également se mêler à la lutte pour sa signature puisque Roberto De Zerbi, qui sera sauf invraisemblable retournement de situation le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, est un grand admirateur du joueur.

Vers une bataille OL - OM pour la signature de Lindstrom

Les médias transalpins et plus particulièrement La Gazzetta Dello Sport évoquent ainsi ces dernières heures un intérêt toujours plus important du club phocéen pour le joueur de 24 ans. A l’instar de son rival lyonnais, l’OM se tient prêt à négocier un prêt de Lindstrom, mais l’opération semble compliquée. Alors que ses finances ne semblent pas lui permettre d’assurer un transfert (le Danois a été acheté 30 millions d’euros par Naples il y a quelques mois à peine), le club italien semble de son côté peu convaincu par la formule du prêt, d’autant que l’ancien de Brondby a signé un contrat longue durée à Naples. Autre argument qui ne plaide pas en faveur de l’Olympique de Marseille, l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine, tandis que les Gones disputeront de leur côté la phase de poules de la Ligue Europa. Reste à savoir si RDZ peut faire le forcing pour convaincre le joueur de le rejoindre. En tout cas, pour l’un ou l’autre, l’arrivée d’un joueur aussi talentueux ne sera pas de trop.