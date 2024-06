Messi a refusé la plus grosse offre de tous les temps ‍!

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

A bientôt 37 ans, Lionel Messi s'éclate à l'Inter Miami où il a retrouvé une seconde jeunesse. Son choix de carrière a été le bon et c'est d'autant plus fort que l'Arabie Saoudite aura tout fait pour l'attirer en son sein.

Après son semi-échec au PSG, Lionel Messi a plus de réussite du côté de Miami. L'Argentin n'a pas mis beaucoup de temps à trouver ses marques dans sa franchise de MLS. Performant sur le terrain, il a amené l'Inter Miami à la première place de la conférence Est en quelques mois. Surtout, il a prouvé qu'il avait encore de beaux restes à bientôt 37 ans. Un âge qui ne lui interdit pas d'ambitionner un nouveau sacre en Copa America, trois ans après le premier de sa carrière. Mais, fouler les pelouses américaines n'était pas forcément le meilleur choix dont il disposait.

Messi a refusé le contrat du siècle en Arabie Saoudite

En effet, l'Arabie Saoudite voulait à tout prix le récupérer lors de l'été 2023. Le club d'Al-Hilal était sur les rangs pour reformer le duo Neymar-Messi et ainsi affronter Al-Ittihad de Karim Benzema mais surtout Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Le terme « à tout prix » n'est vraiment pas galvaudé ici. Un porte-parole d'Al-Hilal a révélé à la BBC le montant de l'offre financière faite à Lionel Messi. La Pulga aurait touché plus d'un milliard d'euros de salaire !

¿Y si es el último concierto? Bueno, festejemos ❤️ pic.twitter.com/6MTTuB9LUW — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 18, 2024

« Nous avons contacté Messi à la fin de son contrat à Paris. Nous lui avons présenté une offre de 1,4 milliard d'euros, mais le joueur l'a rejetée parce que sa famille voulait l'Amérique. Il est surprenant qu’il ait pu refuser une offre aussi importante. Mais, il n'a pas hésité à la rejeter car sa famille est plus importante que l'argent », a t-il confié au média public anglais. Souvent décrit comme particulièrement sensible à l'argent, Lionel Messi fera taire ses détracteurs cette fois-ci. En plus, cette offre saoudienne ne risque pas de revenir sur la table puisque Lionel Messi vient d'avouer que l'Inter Miami serait le dernier club de sa carrière.