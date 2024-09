PSG ‍: Trois joueurs font très peur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a livré un tout petit match européen, s'imposant à la dernière seconde contre Gérone ce mercredi soir. Les prestations de plusieurs joueurs sont pointées du doigt.

En grande difficulté face à Gérone, formation surprise de la Liga de la saison passée mais qui n’a rien d’un ogre européen, le PSG s’en est sorti par un tir anodin de Nuno Mendes qui est passé entre les mains du gardien du club espagnol à la dernière seconde (1-0). Un scénario miraculeux mais qui pose tout de même question après la première journée de la phase de poule qui ne laisse pas le droit à l’erreur si on veut atteindre l’une des huit premières places de ce classement général permettant de passer l’hiver au chaud. Avec des matchs de gala à disputer contre Arsenal, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich et Manchester City, le PSG peut s’attendre à souffrir et avait cruellement besoin de ces trois points. Néanmoins, pour faire mieux face aux ténors européens, il va falloir que certains joueurs haussent leur niveau.

Désiré Doué inquiète avec ses entrées

Le premier visé est Fabian Ruiz, aussi étincelant avec l’Espagne que quelconque dans ses matchs avec le PSG. Contre Gérone, c’était de nouveau le milieu de terrain espagnol décevant qui ne donnait pas de rythme, n’avait que peu d’apport offensif et sans coffre. Sa note de 4/10 dans L’Equipe est presque généreuse, et le consultant Walid Acherchour l’a dans le viseur. « Fabian Ruiz il se prépare pour le prochain match avec l'Espagne ? Et Luis de La Fuente il va encore dire que c’est le meilleur du monde. Sa prestation c'est insuffisant, sur les 20 dernières années je peux sortir 10 milieux du PSG qui font autant que lui. Je ne vois pas ce qu'il apporte de différent, ce mec vient de gagner l’Euro avec l’Espagne en étant très bon. Il sort à la 60e et c’est bien normal », a dénoncé le consultant sur le WFC.

Tout une animation offensive à revoir, et quasiment aucun éclair surtout quand Bradley Barcola passe au travers. L’ailier parisien n’a jamais pu faire la différence, et hérite d’un 3/10 impitoyable pour un joueur qui doit faire des différences, et n’a pas réussi à le faire. Très attendu, l'ancien lyonnais n'a pas réussi à conserver son rythme fou du début de saison avec le PSG. Et ce n’est pas son remplaçant qui a réussi à convaincre, puisque l’entrée de Désiré Doué a été jugée assez catastrophique également, avec beaucoup d'imprécisions techniques, peu de rythme donné et des centres au 3e poteau qui n’ont pas permis de mettre la pression. Un niveau « inquiétant » selon L’Equipe, alors que de nombreux suiveurs parisiens demandent à ce que Luis Enrique l’essaye enfin au coeur du jeu, et non plus sur l’aile.