OL ‍: L’Equipe nomme ces trois flops lyonnais

La composition de Pierre Sage pour le match face au PSG a surpris dimanche soir. L’entraîneur de l’OL avait pris la décision de solidifier son milieu de terrain avec Tolisso, Veretout et Matic. Un choix qui n’a pas porté ses fruits.

Dimanche soir, les supporters de l’Olympique Lyonnais s’attendaient certainement à voir évoluer leur équipe en 4-2-3-1 contre le Paris Saint-Germain, comme face à Francfort quelques jours plus tôt. Face aux Allemands, le duo formé par Corentin Tolisso et Nemanja Matic avait brillé, ce qui avait permis aux Gones de jouer avec quatre joueurs offensifs. Prudent face à l’armada parisienne, Pierre Sage a pris la décision de jouer avec trois milieux de terrain au Parc : Tolisso, Matic et Veretout. Mais le choix de l’entraîneur de 45 ans n’a pas été payant comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour.

Davantage encore que les choix de Pierre Sage, ce sont les performances individuelles des joueurs alignés qui ont posé problème. « Immédiatement loin des duels et du ballon, les trois milieux lyonnais ont passé la majeure partie de la soirée à courir dans le vide, face à des adversaires plus vifs, plus rapides, plus athlétiques, plus techniques » souligne Hugo Guillemet. Il faut dire que Jordan Veretout a passé son match à courir -souvent dans le vide- et les rares fois où l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a eu le ballon, il a eu un déchet bien trop important. Corentin Tolisso était lui placé un peu plus haut, en soutien de Georges Mikautadze en première mi-temps.

Le milieu de l'OL a sombré contre le PSG

En excellente forme, le champion du monde 2018 a sans doute livré son match le plus décevant depuis de longues semaines. Pour le quotidien national, c’est Nemanja Matic qui s’en est le mieux sorti, « réussissant quelques relances, malgré du déchet ». Les changements étaient attendus avec impatience mais lorsque Pierre Sage a fait entrer Benrahma, Lacazette et Fofana, c’était à la place de Mikautadze, Cherki et Nuamah, du poste pour poste. Une petite déception pour les observateurs, qui auraient aimé voir un Lyon plus offensif en fin de match afin de tenter d’arracher l’égalisation. Cela n’aura jamais vraiment été le cas et le milieu de l’OL a globalement sombré au Parc des Princes.